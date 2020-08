Fikk kreft på feil dato – får ikke behandling

– Nå er jeg på vei for å få første dose med immunterapi. Dagens behandling koster vel rundt 140.000 kroner.

Det sier Siw Beate Reistadbakken Wold i telefonen på vei fra hjembyen Lillehammer til Oslo.

Dit skal hun for å få en times immunterapibehandling hos privatklinikken Aleris.

En behandling som kan gi henne et lengre liv. Hun må betale for behandlingen selv.

Helsedepartementet sier til NRK at de nå evaluerer systemet som har avgjort hvem som skal få behandlingen.

ORKER NOE: – Jeg kan jogge, jeg kan sykle ungene til barnehagen, men jeg kan ikke jobbe. Jeg orker å være alene med barna en time eller to, men etter det er jeg utslitt. Det er mye jeg ikke orker, sier Siw Beate. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kreft med spredning

Det hele startet da Siw ammet datteren sin høsten 2018. Det gikk fint i starten. Men da datteren var fire måneder ble det ene brystet ømt og klumpete, og ville ikke tømme seg.

– Jeg snakket med helsestasjonen og fastlegen min. Alle tenkte på tette melkeganger og brystbetennelse, forklarer 33-åringen.

De fant også ut at barnet hadde stramt tungebånd. Barnet ble operert, og ammingen gikk bedre.

To uker etterpå oppdaget Siw en ny kul, denne gangen under armen.

– Jeg tenkte med én gang på kreft. Jeg gikk til legen, som sa at jeg skulle se det an i to uker.

SAMMEN: For Siw er hvert minutt sammen med barna og familien verdifullt. Her med døtrene Aria (3,5) og Emma (2). Foto: Privat / Privat

Kulen ble vondere. Siw ble sendt til undersøkelse ved brystdiagnostisk senter i Oslo.

Brystkreft med spredning

Mammografi og biopsi avslørte at kulene i brystet til Siw skyldtes trippel negativ brystkreft med spredning til lymfer og lever.

Denne krefttypen er ifølge Brystkreftforeningen mer hissig enn andre.

– Jeg fikk beskjed om at kreften var på stadium fire. Det vil si uhelbredelig. Det er heller ikke veldig vanlig å få brystkreft når man er under 40 år. Jeg var 32. Maks uflaks, sier Siw.

BEHANDLING: Siw får ukentlig kreftbehandling på Lillehammer sykehus. Hun har også fått behandling på Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Privat / Privat

Ifølge foreningen er det for lite kunnskap om kreftformen.

15. april i år ble det godkjent en behandling som kan hjelpe pasienter med denne typen brystkreft. Beslutningsforum for nye metoder godkjente legemiddelet Tecentriq som brukes i immunterapibehandling.

Den kan kun gis til pasienter som ikke har vært til behandling tidligere.

Siw fikk påvist kreft før 15. april i år. Og siden hun allerede hadde vært til behandling, var hun ikke kvalifisert til å få immunterapi.

– Legene på sykehuset vil gjerne gi meg behandlingen, men de får ikke lov, sier hun.

SPREK: Siw Beate føler seg frisk tross kreftdiagnosen. Hun løper og sykler og forsøker å holde seg i form. Her fra et Rosa-Sløyfe-løp som nettopp fokuserer på brystkreft. Foto: Privat / Privat

Fakta om brystkreft Ekspandér faktaboks Fakta om brystkreft Brystkreft er med 22 prosent av alle nye krefttilfeller den vanligste kreftformen hos kvinner.

3689 kvinner fikk denne diagnosen i 2017. Selv om sykdommen oftest rammer kvinner over 50 år, kan både menn og yngre kvinner rammes.

Trippel-negativ brystkreft (TNBK) utgjør 10-15 prosent av alle brystkrefttilfellene og kjennetegnes ved manglende uttrykk av de vanligste brystkreftmarkørene østrogenreseptor (ER), progesteronreseptor (PR) og human epidermal vekstfaktor 2-reseptor (HER2).

Sykdommen kan ha svært varierende forløp, fra raskt voksende tumorer med tidlig fjernmetastasering, til sakte voksende tumorer lokalt. Kilde: Beslutningsforum

Giverglede

For Siw føles det ekstra urettferdig, fordi hun har deltatt i en studie i regi av Oslo universitetssykehus. I studien ble nettopp immunterapi, i kombinasjon med cellegift, testet ut på pasienter med samme type brystkreft som henne selv.

– Disse pasientene har ingen gode behandlingsalternativer, står det i beskrivelsen av studiet.

Behandlingen viste seg å ha særlig god effekt på Siw, fordi hun har et protein som reagerer ekstra bra med behandlingen.

Men, nå får hun altså ikke dekket denne behandlingen, som hun selv bidro til å utvikle.

Hadde hun få påvist kreftsykdommen etter 15. april, er det stor sjanse for at hun ville få behandlingen dekket av det offentlige.

– Jeg synes det er et firkanta system. Vi er ikke bare en statistikk, vi er mennesker med historier og skjebner, sier hun.

Opprettet spleis

Behandlingen er imidlertid tilgjengelig dersom man kan betale for den. Derfor fant Siw at hun skulle opprette en pengeinnsamlingsaksjon på nettstedet Spleis.

Behandlingen kan bety et lengre liv. Hver dag med barna teller.

HUMOR: Det er viktig å forsøke å holde motet oppe. Her har døtrene kopiert mammas hodetørkle. Foto: Privat / Privat

På to døgn fikk hun inn 260.000 kroner.

– Det er helt fantastisk at det går an. Jeg er så takknemlig for det. Jeg håper jo å kunne stå på denne behandlingen i kanskje et år, sier hun.

Nå har hun nok penger til behandling i tre måneder. Etter tre måneder skal det vurderes hva slags effekt behandlingen har.

Kritisk til Beslutningsforum

I Norge er det beslutningsforumet Nye Metoder som bestemmer hvilke nye behandlingsmetoder som skal gis til pasienter.

Hva er Nye metoder? Ekspandér faktaboks Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten. I Nye metoder samarbeider spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Helsedirektoratet. Stortinget har definert tre prioriteringskriterier som skal vurderes ved innføring av nye metoder i helsetjenesten (Meld. St. 34): Dette er: Nytte dreier seg i første rekke om helsegevinster av tiltaket. Disse kommer til uttrykk gjennom forbedret helserelatert livskvalitet og/eller økt livslengde, som så kombineres i et sammenliknbart kvalitetsjusterte leveår Ressurser dreier seg i første rekke om bruk av helsesektorens knappe ressurser. Disse vil normalt alltid ha alternative anvendelser på andre tiltak overfor andre pasienter. Alvorlighet måles gjennom absolutt prognosetap ved fravær av behandlingen som vurderes. Basert på resultatene fra disse kriteriene, vil kostnadseffektivitet kunne beregnes. Dette er et uttrykk for hvor mye helse en gitt ressursmengde skaper. Dette kvantifiseres i brøken ICER, «incremental cost-effect ratio». Dersom ICER er lavere enn en på forhånd bestemt terskelverdi for hvor mye samfunnet maksimalt er villig til å betale for en vunnet QALY, vil tiltaket omtales å være kostnadseffektivt. Kilde: Folkehelseinstituttet

Det er også de som har vedtatt hvem som skal få dekket immunterapi-behandling.

Leder i Brystkreftforeningen i Norge, Beate Christine Wang, synes det er uakseptabelt og uforståelig at behandlingen ikke gis til alle.

UVERDIG: Leder i Brystkreftforeningen, Beate Christine Wang, mener det ikke er greit at pasienter må be om penger til behandling. Hun sier at 600 personer dør av brystkreft i Norge hvert år. 3500 kvinner og 30 menn får diagnosen. Foto: Privat

– Her svikter vi samfunnsoppdraget vårt. Det er problematisk at de det gjelder ikke får dekket kostnadene.

Hun synes også at det er uverdig at pasienter må be om penger på nettet for å redde livet.

– Politikerne her har ikke sett konsekvensen av å lovfeste Beslutningsforum. Det burde være en evaluering av det de vedtar, før beslutningen er tatt, sier Wang.

Hun mener at forumet har fokus på de vanligste kreftformene, og dermed faller mange utenfor.

– Her må politikerne ta ansvar. Folk skal slippe å be om hjelp på sosiale medier, sier Wang.

– Blir vurdert som gruppe, ikke som individ

Kreftforeningen mener det problematiske med dagens system, er at kreftpasienter blir vurdert på gruppenivå og ikke som enkeltpasienter.

– Det er problematisk, fordi ingen pasienter er like. I noen tilfeller finnes det en medisin som kan ha god effekt på akkurat deg, men som ikke vil fungere like bra på andre pasienter med samme diagnose, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun sier at pasienter da har en lovfestet rett til å bli vurdert for denne behandlingen, uavhengig av hvilke avgjørelser som foreligger hos Beslutningsforum.

KRITISK: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross sier at alle pasienter er forskjellige, og at ulike pasienter vil ha ulik effekt av medisiner. Foto: Øyvind Bjørkum/Kreftforeningen

Helsedepartementet: – Systemet evalueres

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), sier det er vanskelig å uttale seg om enkeltsaker.

Hun forklarer videre at systemet i Nye Metoder skal gjennomgås.

– Det gjennomføres nå en uavhengig evaluering av systemet for Nye Metoder for å utvikle og forbedre det nasjonale systemet, skriver hun i en e-post til NRK.

Erlandsen forklarer at formålet er å se på om organisering og saksbehandling i systemet er godt nok.

De skal også vurdere om systemet er rustet til å møte utviklingen fremover, spesielt innen persontilpasset medisin.

Les utfyllende tilsvar fra departementet her: Ekspandér faktaboks Helsetjenesten jobber hver dag for at pasienter skal få et så godt behandlingstilbud som mulig. Alle pasienter har krav på nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten dersom de oppfyller vilkårene i pasient- og brukerettighetsloven og prioriteringsforskriften. Pasienter har imidlertid ikke rettskrav på en spesifikk utprøvende behandlingsmetode. Den nasjonale veilederen for utprøvende behandling beskriver hva helsepersonell må være særlig oppmerksomme på når utprøvende behandling gis til pasienter utenfor en klinisk studie. Veilederen skal bidra til at helsepersonell får økt kjennskap til utprøvende behandling og gjøre de trygge på at det er handlingsrom til å tilby utprøvende behandling. Det kan aldri bli et helt likt tilbud om utprøvende behandling, men denne veilederen er en del av departementets arbeid med å klargjøre rammene for hvordan utprøvende behandling skal tilbys og følges opp. Kilde: Anne Grethe Erlandsen, statssekretær

GJENNOMGANG: Stattssekretær Anne Grethe Erlandsen sier systemet er under evaluering. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Håper å få oppleve skolestart

Siw Beate Reistadbakken Wold forteller at hun er veldig fornøyd med behandlingen hun har fått til nå. Hun roser legene ved Radiumhospitalet. Ukentlig får hun cellegiftbehandling ved Sykehuset Innlandet på Lillehammer.

Frem til nå har det offentlige stilt opp. Men akkurat når det gjelder immunterapien har svaret vært blankt nei.

– Jeg skjønner jo at det må settes en dato. Den ble godkjent den datoen, men det finnes jo folk som fikk kreft før den datoen. Det må jo kunne gå an å gjøre noen unntak.

Siw ønsker å prøve alt for å leve lenger sammen med barna sine. Håpet er å kunne få følge dem til skolen.

– Det er uhelbredelig, de sier så. Men det har skjedd mirakler før.