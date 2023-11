Mynten er slått seint i Basil II og Konstantin VIII’s regjeringsperiode, en gang mellom 977 og 1025 e.Kr. Dette kan man se ut fra den prikkete, triple kanten rundt mynten.

Mynten har også to inskripsjoner, en i latin som sier: «Jesus Christ, King of those who reign», og en i gresk som sier: «Basil and Constantine, emperors of the romans».

Kilde: Innlandet fylkeskommune