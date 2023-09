Aldri funnet så mange gullbiter på ett sted i Norge: – Sjeldent at det blir gjort slike funn

Hvilken teori om gullgubbene tror du er mest riktig?

Gullgubbene ble brukt i religiøse seremonier som offergaver.⛪ Gullgubbene ble brukt i forbindelse med et fruktbarhetsrituale. 💏 Gullgubbene ble brukt som en form for inngangsbillett til for eksempel et gudshus.🎟️ Gullgubber med avbildninger av et mytologisk gudepar fungerte som legitimering av makten til de ledende aristokratiske slektene, som sporet anene sine tilbake til gudene.👑

Vis resultat