– Det viste seg at det å komme seg til og fra Vestlandet med fem sykler og to sykkelvogner er bortimot umulig, sier Anna Lena Jammer.

I sommer skal familien sykle «Mjølkevegen», som starter i Hemsedal og ender i Gudbrandsdalen.

De skulle i utgangspunktet reise til og fra sykkelturen med tog.

Men den planen måtte de droppe.

Det er nemlig ikke garantert at familien får med seg syklene på toget i sommer.

MYE BAGASJE: Det blir litt bagasje når en hel familie skal på sykkelferie. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

For stor risk

Jammer, som er mor til fire, forteller at de tidligere har brukt kombinasjonen sykkel og tog gjennom Danmark og Tyskland.

– Det var veldig vellykket, sier hun.

Men erfaringene hun har med sykkel på tog i Norge er ikke like gode.

For tre år siden reiste familien med tog og sykkel fra Danmark til Tyskland før de vendte nesen hjemover med Kiel-fergen til Oslo. Turen fra Oslo, og hjem til Bergen med fem sykler ble vanskelig.

– Det var så tungvint at det ikke frister å prøve det igjen, jeg var veldig overrasket over at det var så tungvint, sier Jammer.

GLEDER SEG: Hele familien gleder seg til å dra på sykkelferie i sommer, men mener det blir en for stor risk å ta med syklene på toget. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

De fleste lokaltog i Norge har nemlig kun fem plasser til enten barnevogn, rullestol eller sykkel. Forhåndsbestilling av plass til sykkelen er heller ikke mulig på alle ruter.

Det blir dermed først på stasjonen at konduktøren avgjør om det er plass til en ekstra sykkel.

Det mener Jammer blir en for stor risk å ta.

– Det blir for sårbart. Kan vi være sikre på at det er plass til alt vi trenger på toget?, spør hun.

Mor forteller at familien har skrotet planene om togferie, og at de heller tar med syklene i bilen i år.

– Jeg har lagt fra meg tanken om at det er mulig for oss å reise med tog og sykkel i Norge. Nå blir det bil i sommer, og når det blir mulig igjen, reiser vi nok med tog og sykkel i Tyskland eller andre steder i Europa der togtilbudene er bedre, sier Jammer.

Se hvilke togstrekninger du kan booke sykkelbillett til nederst i saken.

– På bunnivå i Europa

Styremedlem i Syklistforeningen Hamar, Bente Fekene, sier forutsetningene ikke er optimale for å gjennomføre sykkeltogtur i Norge.

Hun mener tilbudet om å ha med sykkel på tog bør utvides.

– Om du kan kombinere sykkelturer med togturer er det en vinn-vinn-situasjon. Først og fremst for miljøet, men også for folkehelsa, sier Fekene.

SYKKEL+TOG=SANT: Bente Fekene liker å sykle langt, for så å ta toget hjem. Foto: Bente Fekene / Privat

Arild Hermstad, fungerende leder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), er enig med Fekene.

Han sier togtilbudet i Norge er altfor dårlig, og at vi henger langt bak andre land.

– Vi er på bunnivå i Europa. Vi har ikke hengt med i utviklingen. Vi har også en gammel oppfatning av sykkel på tog som gjør det vanskelig for folk å velge sykkel.

– VANSKELIG MED SYKKEL PÅ TOG: Arild Hermstad, fungerende leder i MDG. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Hermstad mener flere bør velge tog som transportmiddel på ferie, men skjønner at det kan være vanskelig.

– Det er trist. Det å oppleve Norge fra sykkelsetet er jo helt fantastisk, og noe som burde vært lett og enkelt å gjøre. Sannheten er dessverre at det er veldig dyrt og ofte vanskelig. Det blir mange som går glipp av fantastiske ferieturer, sier han.

Ikke pålagt et gitt antall sykkelplasser

John Ove Svensli er fagansvarlig for persontrafikk i Jernbanedirektoratet.

Han forteller at det er opp til hvert enkelt selskap å avgjøre hvor mange sykkelplasser de ønsker å tilby.

– Vi ser at togselskapene velger å tilby 4-5 sykkelplasser på alle fjerntogavganger.

MULIG ENDRING: Svensli sier at det ved fremtidige anskaffelser av nye tog vil bli mer fokus på fleksiarealer, blant annet for å kunne gi mer plass til bagasje og sykler. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Svensli sier at det i sommerperioden vil være høyere etterspørsel etter sykkelplasser på enkelte avganger. På Bergensbanen kompenseres dette med egne sykkelvogner med plass til opptil 170 sykler.

Men dette tilbudet finnes ikke på de populære fjerntogstrekningene som Dovrebanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen.

– Fjerntogene har en begrenset lengde, og da må togselskapene vurdere hvor mye areal de skal sette av til bagasje, sykler, lekerom, sitteplasser og andre behov, sier Svensli.