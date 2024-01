Kvinne drept i Elverum – mann siktet

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død, og en mann hardt skadet. i en bil i

nærheten av sykehuset i Elverum.

Mannen er siktet for drap, opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet mottok mandag kveld klokka 21.49 melding fra en slektning av kvinnen om at kvinnen var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset. Flere patruljer rykket ut og deltok i søket etter kvinnen, og det ble i natt gjort funn av en bil med to personer. Kvinnen ble erklært død på stedet, mens mannen ble fløyet til Oslo universitetssykehus for behandling, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Politiet kan så langt ikke si noe om helsetilstanden til mannen. Det er gjort beslag av det som trolig er drapsvåpenet.

Både mannen og kvinnen har bostedsadresse i Oslo.