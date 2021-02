Tirsdag fortalte NRK om 19 år gamle Mari Gladhaug som valgte å gå yrkesfaglig utdanning, til tross for fordommene hun har møtt.

«Du har for gode karakterer til å gå yrkesfag», «du er for smart» og «de på studiespesialiserende kommer til å tjene mer», er kommentarer hun har hørt fra lærere og folk rundt seg.

Dette fikk statsministeren til å reagere. I et innlegg på Facebook skriver hun;

«Jeg blir opprørt når jeg hører historier om at det fortsatt blir sagt at yrkesfag ikke er for de skoleflinke, at de skoleflinke heller bør velge studiespesialisering. For noe tull!».

«FOR GODE KARAKTERER»: Reaksjonene strømmer på i sosiale medier etter at skogbruksleder-lærling, Mari Gladhaug (19), fortalte at hun hadde møtt mange fordommer for sitt valg av utdanning. Kommentarene Mari har fått er blant annet fra tidligere lærere. De har sagt at hun har for gode karakterer for yrkesfag. Foto: Mette Vollan / NRK

70 000 fagarbeidere i minus

Solberg forteller til NRK at historien om Mari kom som en bekreftelse på det utdanningssnobberiet vi har i Norge i dag. Hun mener det er på høy tid at holdningene endres.

– Vi trenger et nytt bilde, og Mari er en god pioner for dette. Frem mot 2035 vil vi mangle 70 000 fagarbeidere i Norge. Da trenger vi at flere velger nettopp yrkesfag.

Solberg mener regjeringen har jobbet systematisk for å styrke yrkesfagene, men at det må gjøres noe med holdningene til folk for å nå målene.

– Vi har blant annet økt lærlingtilskuddet en rekke ganger, innført krav om lærling i offentlige innkjøp, satset på yrkesfaglærere, startet innføringen av et eget, yrkesrettet og praktisk valgfag i ungdomsskolen og gjort det mulig å bytte fra studieforberedende til yrkesfag.

I Facebook-gruppa «Status lærer» ble innlegget om Mari delt med spørsmålet «Er dette holdninger som er vanlig blant lærere?». I kommentarfeltet er det flere som bekrefter å ha møtt fordommer mot yrkesfag både fra foreldre og lærere.

Innen 1. mars skal 60 000 tiendeklassinger søke seg til videregående skoler rundt om i landet. Solberg mener Norge trenger en voksengenerasjonen som ikke snakker ned yrkesfag.

– Ikke hør på dem som tror det er bedre å ta to-tre år på universitet eller høyskole. Et fagbrev er like bra, sier hun.

Ønsker nasjonalt senter for yrkesfag

Jonas Gahr Støre (Ap) mener mangelen på fagarbeidere viser at regjeringen ikke har tatt saken på alvor.

– Vi er nødt til å få et yrkesfagløft som virkelig teller. Man burde vært tidligere ute med å ruste opp de forskjellige skolene, sier han.

VIL HA FORSKNINGSSENTER: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener utfordringen i at Norge kommer til å mangle 70 000 fagarbeidere mot 2035 burde blitt sett tidligere. Han mener forskning kan være med å påvirke holdninger mot yrkesfag. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Støre mener en løsning på problemet er å etablere et overordnet nasjonalt kompetansesenter for yrkesfagene, som kan drive forskning og utviklingsarbeid.

Han mener det er et seigt og langt arbeid å få bort fordommer mot yrkesfag, men tror et slikt senter kan gi kunnskap til folk, og dermed være med på å påvirke holdninger.

– Det er litt for mye synsing og politisk styring. Vi har sentre som forsker på fred i Norge, og det er veldig bra, men vi burde absolutt ha forskning på hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg, og hvordan vi kan motivere unge mennesker til å velge disse fagene.

– De siste to årene har flere valgt yrkesfag enn tidligere. Viser ikke dette at regjeringen har gjort noe riktig?

– Dersom det er et tegn på at trenden snur, så er det positivt. Men vi vet at vi kommer til å trenge enda flere for å nå målene, sier Støre.