Elverums håndballherrer kom gjennom nåløyet og er blant de 16 lagene i årets Champions League. Det betyr knallhard motstand i gruppespillet mot Europas beste håndballag. Og laget leverte en sensasjon i første kamp.

– En stor seier for norsk håndball, sa Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen etter kampen.

– God posisjon

VIKTIG: Trener for Elverum håndball Børge Lund (til venstre) mener det er viktig for hele Håndball-Norge at Luc Abalo spiller i Norge denne sesongen. Foto: Anne Kari Løberg

Elverum viste ingen respekt for topplaget og ledet med 3-5 etter seks minutter. Tre av målene kom på kontringer og tre av målene var signert kantspiller Alexander Blonz. Men portugiserne kom seg etter kalddusjen og flere personlige feil fra Elverum gjorde at portugiserne ledet 8-6 halvveis. Men Elverum nektet å slippe Porto lenger fra og var oppe i ledelsen igjen med 9-10 da venstre bakspiller Simen Schønningsen knallet inn ballen.

Men sjøl om Elverum spilte ut Porto flere ganger, så bommet de for mye på avslutningene. Dermed lå de under 16-12 ved pause.

Flere utvisninger

I starten av andreomgang holdt lagene stillinga, men to utvisninger for Porto ga Elverum muligheten til å spise seg innpå og det ble tent nytt håp da Alexander Blonz kontret inn sitt syvende mål til 21-21 etter ti minutter. Hjemmelaget og storfavoritten var så presset at de måtte ta timeout.

Men det stoppet ikke Elverum og da Alexander Blonz satte inn sin åttende scoring på straffe ledet Elverum for første gang i andre omgang med 22-23.

– Abalo og Blonz er i verdensklasse. De er rå, sa kommentator Gunnar Pettersen.

På det meste ledet Elverum med fem mål.

Pettersen var imponert:

– De har sluppet inn seks mål på 20 minutter. Det skjer ikke i den hjemlige ligaen engang.

Men han advarte.

– Laget må fortsette å angripe. Ellers går det ikke.

Og det var det som nesten skjedde. Hjemmelaget maktet å skape spenning igjen mot slutten, delvis takket tekniske feil fra Elverum. Tretti sekunder før slutt var de bare et mål bak, men Elverum holdt unna og dermed var sensasjonen et faktum.

– Laget har hatt mange gode omganger. Men dette må være den beste noensinne, sa Viaplays Gunnar Pettersen.

Det store skåret i gleden var at Alexander Blonz skadet seg helt mot slutten av kampen.

Stor stjerne

En av mange nysigneringer som gir optimisme i de dype skoger er Luc Abalo som kom fra franske PSG. Han viste mot Porto hvor viktig han blir. Han styrte forsvarspillet i andre omgang, noe som snudde mye av kampen. Og han satte inn de sjansene han fikk. Han endte på tre mål i kampen.

Aldri tidligere har en så stor håndballstjerne signert for en norsk lag. Men han ville avslutte håndball-eventyret sitt i de dype skoger.

– Jeg vil gjøre det jeg kan for at Elverum gjør det bra i Champions League. Men mitt personlige mål er at jeg får være med i OL neste år å ta ny medalje for Frankrike, sier han.

Han har to OL-gull, tre VM-gull og tre EM-gull fra før.

Varm velkomst

OVERRASKA: Luc Abalo, eller Skywalker som han blir kalt, var overveldet over velkomsten da han kom til Elverum 9. september. Foto: Magnus Stenseth/Elverum håndball

Da superstjerna kom til Elverum i forrige uke ble han møtt av en flaggborg ved leiligheten som han skal bo i ved Glomma i sentrum.

Velkomsten kom som en stor overraskelse på franskmannen som riktignok har blitt møtt av supportere ved hjemkomst før, men da på et av verdenslagene. Aldri for han alene.

– Det er gøy at det er så stor interesse for håndball her, sier han.

– Tidenes signering i norsk handball

Ble imponert over entusiasmen

«Skywalker» kalles håndballstjerna som sjokkerte håndballverdenen med å signere for Elverum i vår. Kallenavnet har han fått på grunn av sin evne til å hoppe inn mot mål fra kantplassen og henge lenge i lufta.

HØYREKANT: Luc Abalo spiller høyrekant og er kjent for å klare å henge lenge i lufta før han skyter. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Luc Abalo har bidratt til å sikre to OL-gull, tre VM-titler og tre EM-gull for Frankrike. Den siste VM-medaljen fikk han i 2017. Nå er målet å avslutte sin landslagskarriere med et tredje OL-gull neste år. Og oppladningen skjer i Elverum.

– Alt er annerledes både med spillere og hvordan man trener, men annerledes betyr ikke nødvendigvis noe negativt, sier Luc Abalo.

Forklaringen på at en av verdens beste håndballspillere havnet i de dype skogene i Østerdalen er møtet med Elverum håndball da han spilte for Paris St Germain (PSG) i Champions League i fjor.

REKORD: Elverums supportere i spissen da det ble satt Norgesrekord i antall publikummere i en håndballkamp i Norge i fjor. Foto: Bjørn Opsahl

Elverum hadde sin hjemmekamp i Håkons Hall i Lillehammer for å kunne slå norsk rekord i antall tilskuere på en håndballkamp.

Det klarte de, og det var på hengende håret at de ikke også gjorde sensasjonen å slå et av verdens beste håndballag. Elverum tapte 22-25, men de vant hjertet til høyrekanten Luc Abalo.

Han hadde egentlig tenkt å avslutte karrieren sin med OL i år. Men siden det ble utsatt på grunn av covid-19 til neste år, ville han fortsette et år til. Han hadde bare tegna kontrakt med PSG ut forrige sesong. Så da forespørselen om å spille for Elverum kom i vår, valgte han bort andre klubber til fordel for Østerdalen.