– Eg hadde aldri trudd eg skulle spele i Noreg i løpet av mi karriere, men dette var utfordringa som venta på meg utan at eg visste det, seier Abalo.

I ei pressemelding frå klubben seier han at han valde Elverum framføre andre klubbar som har kontakta han.

– Eg spelte mot Elverum for Paris Saint-Germain i Håkons Hall. Atmosfæren, iveren frå dei norske supporterane og velkomsten me fekk hjelpte meg også i vurderinga. Det er slike augneblink eg ynskjer å oppleve på ny, seier Abalo.

Strålande nøgde

I Elverum er ein strålande nøgd med å ha sikra ein eittårsavtale med franskmannen som går under kallenamnet «Skywalker».

– Dette er sprøtt og heilt enormt for oss. Det er den største spelarovergangen i norsk handball nokon gong, det er eg sikker på, seier sportssjef Nils Kristian Myhre til TV 2.

TV 2 sin handballekspert Bent Svele seier ham ikkje imot.

– Det er uverkeleg. Eg trudde ikkje det var mogleg å hente ein slik kapasitet til norsk klubbhandball. Dette er i særklasse tidenes signering i Noreg. Han er ei verdsstjerne, og det blir ein fest å få ein slik spelar til Noreg, seier Svele til TV 2.

– Sjuk signering

Abalo har 262 landskampar for Frankrike og har vunne 12 medaljar, deriblant åtte gull til saman i OL, VM og EM. 35-åringen har som mål å avslutte landslagskarrieren si med eitt tredje OL-gull.

Han har spelt for Paris Saint-Germain i åtte sesongar, dei tre siste saman med Sander Sagosen.

– Ei rimeleg sjuk signering, seier Sagosen.

Sportssjef Myhre seier klubben håpar signeringa kan vere med å bidra til at Elverum og Noreg får ein plass i komande sesong EHF Champions League.

– Signeringa av Abalo er ei stor anerkjenning av den jobben som er gjort i Elverum både på og utanfor banen dei siste åra, seier Myhre i ei pressemelding.

Takkar for støtte

Abalo seier at han skal gjere alt for at Elverum skal vere eit lag som vinn handballkampar.

– Elverum har eit ungt lag, og eg vil kunne ta med mi erfaring inn, både i seriespelet – men først og fremst i Europa. Me skal gjere alt me kan for å ikkje vere ein outsider, seier Abalo.

– Eg ynskjer å takke heile Elverum by, alle i klubben, sponsorar – samt Sander Sagosen for deira støtte, seier han.