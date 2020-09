Til korpsmusikk kutta samferdselsministeren snora. Dermed er den nye veien fra Øye til Eidsbru gjennom Rødølstunnelen åpnet.

– Dette er en topp dag. Veiåpning er det beste en ordfører kan være med på, sier ordfører, Vidar Eltun i Vang kommune.

Fire mil med ny vei som ble 10 prosent billigere enn planlagt.

– Endelig!

Seija Kumpula og familien bor på gård i Øye sentrum. Fram til i dag har trafikken dundra forbi bare 50 meter fra huset deres. Kumpula sier de er blant de heldige i Øye som har hatt fjøs og bolig på samme side av veien, noen må nemlig krysse veien der mellom byggene sine.

GLADE: Familien til Seija Kumpula i Øye sentrum har bodd rett ved siden av den trafikkerte veien. De er enormt glade for å endelig slippe det nå. Foto: Privat

– Det har vært helt vanvittig egentlig. Vi har bodd her i rundt 15 år og har merka stor økning de siste årene. Det er ikke morsomt å bo så tett på en så trafikkert vei.

Hun er utrolig letta over at den nye veien, som går utenom sentrum, omsider har åpna nå.

– Gjett om! Vi har venta på dette veldig lenge. Vi tenkte kanskje ikke det ville skje i vår levetid. Det er så godt å slippe lyden og samtidig er jeg veldig glad de tre små barna mine nå får tryggere skolevei, sier hun.

SKOLEVEI: På denne veien kjørte turister, tungtransport og andre mellom øst og vest. Når E16 nå går utenom, blir skoleveien tryggere, sier familien i Øye. Foto: Privat

Sikker vintervei

– Vi veit at dette er den mest vintersikre veien vi har mellom øst og vest over fjellet, sier Knut Arild Hareide som er samferdselsminister.

SNORKUTTING: Knut Arild Hareide kutta snora med kniv. No er veien offisielt åpnet. Foto: Geir Randby / NRK

Det sier også Odd Erik Haugen som er prosjektleder i Statens vegvesen med ansvar for utbygginga av E16 over Filefjell.

De siste tre vintrene har denne veien mellom Øst- og Vestlandet vært kolonnekjørt eller stengt i til sammen 130 timer.

TUNNEL: På den fire mil lange veistrekningen kjører man gjennom Rødølstunnellen på Filefjell. Foto: Geir Randby / NRK

På de andre veiene mellom Oslo og Bergen er det snakk om 779 timer stenging eller kolonne på Hemsedalsfjellet, 1681 timer på Haukelifjell og 1066 timer på Strynefjellet.

Når andre veier stenger har det vært stort trykk på strekningen over Filefjell. Det har ført til mye bergingsoppdrag. Nå kommer man trolig ikke til å måtte stenge nye E16 om vinteren i det hele tatt.

– Nå har det blitt en breiere og slakere vei, så vi unngår alle bergingsoppdrag som stenger veien vinterstid, sier Odd Erik Haugen.

Stor betydning

Samferdselsministeren og ordfører Vidar Eltun er enige om at denne veien blir viktig for mange.

– Vi kan jobbe både i vest og i øst. Hyttefolket som vi er avhengige av får kortere vei til hytta si. Og selvsagt for lokalbefolkningen betyr det utrolig mye, sier Eltun.

FORNØYD: Knut Arild Hareide og Vidar Eltun var storfornøyde for å endelig kunne Foto: Geir Randby / NRK

For ministeren er det også gledelig at prosjektet til slutt fikk en prislapp på 3,44 milliarder kroner. Som er 350 millioner mindre enn man regna med.

– Det er i motsetning til veldig mange andre prosjekter. Det gir oss muligheten til å bruke penger på andre samferdselsprosjekt, sier Hareide

– Kommer dere til å satse enda mer på strekningen mellom Oslo og Bergen da?

– Jeg kommer til å kjøre hele veien mellom Oslo og Bergen i dag og jeg ser at det fortsatt er store behov. Det er noe vi vurderer ved neste nasjonal transportplan, sier ministeren.

Ti år langt prosjekt

Veiprosjektet på den 4 mil lange strekninga over Filefjell har vært delt inn i fire deler. Og har ikke gått på skinner hele tiden.

FORNØYD: Odd Erik Haugen og Knut Arild Hareide er fornøyde med at prosjektet endelig er ferdig. Foto: Statens vegvesen

Ifølge prosjektleder Odd Erik Haugen ble først finansieringa utsatt ett år og oppstarten ble forskjøvet til 2016. Deretter gikk samarbeidet med det spanske firmaet Aldesa skeis. De skulle stå for elektroarbeidet i tunnelen, men ble etter mer enn ett års forsinkelse i arbeidet erstattet. Mesta Elektro var inne og retta opp manglene slik at de kunne åpne.

Haugan forteller at de nå jobber med nye kontraktsformer for framtida, slik at de lettere skal kunne kvalitetssikre entreprenører de samarbeider med.

VINTERSIKKER: E 16 over Filefjell har vært den veien mellom øst og vest som har vært minst stengt om vinteren. Nå er den trolig enda mer vintersikker. Foto: Statens vegvesen

Men det var en veldig glad ordfører da snora omsider kunne kuttes over på åpninga.

– Dette har ikke kommet av seg selv, det har vært en hard kamp. Hele Filefjell-prosjektet har tatt ti år. Tusen takk til alle som gikk foran, sier han.