Drapet i Braskereidfoss: Døde av stikkskader

Politiet i Innlandet bekrefter i en pressemelding at det ble brukt en kniv i drapet.

– Politiet har beslaglagt kniven, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Politiet vil ikke gå ut med hva som er det angivelige motivet for drapet.

Ifølge politiet var det flere til stede på åstedet lørdag kveld. Disse har blitt avhørt av politiet

Erkjenner straffskyld

Ei kvinne i 50-åra er sikta for drapet på Lervik. Hun erkjenner straffskyld, ifølge hennes forsvarer, Frode Aabak.

Mandag ble kvinnen er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker. Hun er også ilagt isolasjon de to første ukene.

Retten begrunnet fengslingen med at det er fare for bevisforspillelse. Blant annet viser de til at en drapssiktede kvinnen har kommet med ulike forklaringer for på hva som var motivet for drapet.