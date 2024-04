Mann i 50-årene funnet død i Våler – kvinne siktet for drap

Det melder Innlandet politidistrikt i en pressemelding søndag morgen.

Det var klokka 00.07 at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en mulig voldshendelse på stedet.

– Vi fikk telefon fra en melder som hadde fått kunnskap om dette fra en involvert, forteller politiinspektør Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt til NRK.

Da politiet kom til stedet, ble en mann funnet hardt skadd.

– Det ble forsøk gjenoppleving, men det lyktes ikke. Mannen ble etter kort tid erklært død, sier Klauseie.

Politiinspektør Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt sier at en kvinne i 50-årene er sikta for drapet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Noe senere ble en kvinne i 50-årene pågrepet. Hun er siktet for drap.

– Den innledende etterforskningen pekte raskt mot en mulig gjerningsperson, og det ble pågrepet en kvinne i samme kommune i løpet av natta, sier Klauseie.

Kvinnen ble pågrepet på en annen adresse i Våler kommune. Kvinnen og mannen har ikke samme boligadresse og politiet jobber med å kartlegge relasjonen mellom dem.

– Det er tidlig i etterforskningen, men vi har en oversikt som tyder på at det har vært en relasjon som ikke er familiær, men bekjentskap mellom de to involverte, sier Klauseie.

Politiet har så langt lite informasjon om bakteppet for det som har skjedd. Klauseie sier at i løpet av morgenen og formiddagen skal det foretas avhør av flere involverte for å finne ut hva som skjedde før politiet ble varslet.

Mannens pårørende er varslet.

Kvinnen har fått oppnevnt Frode Aabak som forsvarer, opplyser politiet i en pressemelding.