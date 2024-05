Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene er dømt til fem års forvaring for å ha kastet bensin på en kvinne og tent på henne i Våler i fjor sommer.

En mann i 40-årene er av Østre Innlandet tingrett dømt til forvaring i fem år for å ha kastet bensin på en kvinne og tent på.

Kvinnen fikk alvorlige brannskader etter hendelsen, som skjedde i Våler i fjor sommer.

Hun ble påført andre- og tredjegradsforbrenninger på brystet, i ansiktet og på armene, og ble liggende på sykehus i flere uker.

Blant annet måtte kvinnen transplantere hud fra låret til begge hendene.

I tillegg til de fysiske plagene, har kvinnen flere psykiske plager etter hendelsen – som for eksempel daglige «flashbacks» hvor hun står i brannen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Helt uprovosert

Det var uprovosert og helt uten foranledning at mannen kastet bensin på kvinnen natt til 1. juli i 2023.

Hun satt i en sofa innendørs da han kastet bensinen på henne og hun rakk akkurat å registrere bensinlukten, før hun sto flammer.

Deretter forsøkte hun med en gang å slukke brannen ved å rulle på gulvet og få av seg klærne.

Mens dette skjedde, satt mannen passiv langs stueveggen. Mannen ringte ikke AMK før kvinnen ba ham om det.

Mannen i 40-årene er i tillegg til fengselsstraffen ilagt et kontaktforbud og dømt til å betale erstatning til kvinnen på 330.000 kroner.

Det var i Våler i Innlandet sommeren 2023 at mannen tente på kvinnen.

Bistandsadvokat, Olav Ramel Haaland, sier at den fornærmede kvinnen er fornøyd med dommen.

– Hun føler seg nå trygg. Hun tar til underretning at del av erstatningskravet er imøtekommet og vil selvfølgelig forfølge menerstatning for vansiring videre i tråd men tingrettens føring, sier han.

Mener samfunnet må beskyttes mot ham

Mannen som nå er dømt, har tidligere blitt dømt for trusler om å ville tenne både andre personer og eiendom.

Han har også blitt dømt for flere tilfeller av uprovosert vold.

Retten mener at hans tidligere straffer ikke har hatt effekt, og at han ikke virker å ta inn over seg konsekvensene for de som rammes av handlingene hans.

Statsadvokat Magnus Schartum-Hansen karakteriserer dommen som viktig.

– Jeg registrerer at retten er enig i mitt syn på at domfelte er en farlig person som samfunnet må beskyttes mot. Således er dette en viktig dom i en alvorlig straffesak, sier Schartum-Hansen til NRK.

Magnus Schartum-Hansen er statsadvokat. Her ved en tidligere anledning. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Jeg er for øvrig tilfreds med at retten er enig i påtalemyndighetens syn på bevisene i saken, legger han til.

Mannens forsvarer, Jostein Løken, opplyser til NRK at mannen ønsker å anke dommen.

Løken har tidligere sagt at mannen mener hendelsen var et uhell.