– Han sier at dette var et uhell og at det på ingen måte var meningen at hun skulle bli skadd, sier forsvarer Jostein Løken.

Denne måneden møter en mann i 40-årene i retten, tiltalt for grov kroppsskade.

Mannen skal ha kastet bensin i ansiktet og på overkroppen til en kvinne før han tente på henne i Våler i juli i fjor.

Kvinnen klarte å slukke brannen, men ble påført andre- og tredjegradsforbrenninger flere steder på kroppen, står det i tiltalen fra Østre Innlandet tingrett.

Mannen må møte i retten i april. Foto: Frode Meskau / NRK

Hun ble innlagt på sykehus i flere uker etter hendelsen.

Mannen sitter i varetekt.

Lå i koma

Politiet fikk ikke melding om hendelsen før 3. juli, men den skjedde 1. juli.

Årsaken til dette er fordi hun lå i koma. Dette ble først varslet når hun ble vekket, sier statsadvokat Magnus Schartum-Hansen.

Hun ble lagt i koma på grunn av skadene.

Schartum-Hansen mener de har bevis for at tiltalte både har kastet bensin på henne, tent på, og forårsaket at brannen oppsto.

Vil be om forvaring

Strafferammen på grov kroppsskade er på inntil 10 år, ifølge Lovdata.

Schartum-Hansen sier de har lagt ned påstand om forvaring.

– Vi mener at tiltalte er samfunnsfarlig. Og det er nødvendig for å sikre samfunnet, sier han.

Han sier at bakgrunnen for denne konklusjonen er historikken og handlingen, men han vil ikke gå inn på historikken nå.

Statsadvokat Magnus Schartum-Hansen under en annen rettssak. Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er det som hovedforhandlingen består av. Det er å dokumentere historikken hans. Og selvfølgelig de forholdene som skal belyses og ta stilling til av retten.

Han er også tiltalt for å ha tent på gress på egen eiendom, men mistet kontrollen slik at brannvesenet måtte slukke brannen.

Sier dette var en han var glad i

Forsvarer Jostein Løken sir at mannen mener han er uskyldig og at dette var kjæresten som han var glad i.

– Han sier at han har helt bensin på henne, men det var ikke meningen at hun skulle ta fyr og at hun skulle antennes.

Statsadvokat Schartum-Hansen sier forklaringen er lik den som ble gitt til politiet.

Jostein Løken forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han sier hovedforhandlingen skal bidra til å belyse bevisene om hva som har skjedd.

Men bistandsadvokat Olav Arnfinn Ramel Haaland sier at kvinnen mener det ikke var et uhell.

– Det er en svært traumatisk opplevelse. Hun har det ikke lett, altså. Hun har det vondt. Hun er jo svært preget av dette her, sier han.