Flere DNT-hytter holder stengt i påska

Med fjorårets hjemmepåske friskt i minne, hadde mange gledet seg til en mer normal påske dette året.

Men med smitteutviklingen hittil i år, og ikke minst med erfaringer fra vinterferien, ser nå DNT seg nødt til å stenge flere hytter i påska.

Årsaken er vanskelig logistikk dersom noen på hyttene skulle bli smitta. Eller andre hensyn til smittevern.

FJELLET LOKKER: Mange ønsker seg til fjells i påsken. Her utsikt mot Kyrkja i Jotunheimen. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Vi tar dette alvorlig

DNT Oslo og Omegn eier rundt 100 av DNT sine hytter, blant dem flere av de store hyttene på Hardangervidda, Dovrefjell, Breheimen, Rondane og Jotunheimen.

De sendte nylig ut et ønske til alle sine hyttebestyrere, om å gå gjennom sine smitteverns- og beredskapsplaner, for slik å kunne legge en plan for påsken.

– Da har vi nylig bestemt, at vi skal holde enkelte betjente anlegg åpne, mens andre blir stengt. Hver hytte må kunne se for seg hvordan en eventuell beredskap skal kunne foregå, sier daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg.

– Vi tar dette svært alvorlig. Derfor har vi gjort en grundig vurdering ved hver hytte. På noen av dem har vi ikke konkludert enda.

BEREDT: Daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, forteller om vanskelige avgjørelser på den enkelte DNT-hytte. - Vi må også huske på at andre avdelinger kanskje også har andre oppgaver i påsken som vi må tenke på, sier han. Foto: Eivind Haugstad Kleiven / DNT

Dette er lista over hva som skjer med hyttene:

Alle de selv- og ubetjente hyttene åpner og kan bookes. NB: DNT krever at man MÅ booke plass av hensyn til smittevern. 80 av hyttene er i denne kategorien.

24 betjente anlegg. Tre av de bynære, betjente anleggene, holder åpent.

4 av de betjente anleggene i fjellet, vil åpne, forutsatt at kommunehelsetjenesten tillater det. Dette gjelder: Sota Sæter i Skjåk, Flukuriset i Femunden, Fondsbu i Vang, Gjendesheim i Vågå (åpner helt sikkert).

Disse holder helt sikkert stengt: Rondvassbu i Sel, Krekkja i Skarvheimen og Sandhaug på Hardangervidda.

De resterende hyttene til DNT Oslo og Omegn er det ikke tatt noen endelig beslutning for påsken enda. Dette gjelder for eksempel Glitterheim i Jotunheimen.

Trenger en god plan

Hoff Wikborg sier at vertene på hyttene føler på et enormt ansvar nå.

Dette går på at de ikke vil være med på å invitere til et tilbud som kanskje ikke vil være så godt som kundene forventer.

– Det er dette vi vurderer nå. Hvor klarer vi det, og hvor klarer vi det ikke. Det jeg er sikker på, er at noen hytter vil ha åpent. Der vil det være mulig å nyte fjellet i påsken.

Hoff Wikborg sier de er nødt til å ha en god plan på hvordan dette skal fungere dersom noe skulle skje.

– Erfaringene fra Fondsbu viser at god kommunikasjon med kommunehelsetjenesten var avgjørende, sier han.

Og det er blant annet nettopp smitteutbruddet på Fondsbu i vinterferien, som nå gjør at DNT må gjøre noen vanskelige valg.

Også på Gjevilvasshytta i Trollheimen fikk en gjest påvist smitte.

Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening, sier de gjør alt de kan for å forberede en trygg påske i fjellet, og at planene er å ha hyttene åpne.

– Vi vurderer dette sammen med smittevernkontorene i de aktuell kommunene. Smitten på Gjevilvasshytta var en god generalprøve før påska, sier han.

SMITTEUTBRUDD: DNT-hytta Fondsbu ved Eidsbugarden i Jotunheimen er fremdeles stengt etter smitteutbruddet i vinterferien. 50 gjester ble satt i karantene, og alle ble senere evakuert. Fondsbu har totalt 100 sengeplasser. Foto: Heidi Lise Bakke

Flere holder åpent

Christian Sulheim, altmuligmann på Leirvassbu, sier de er usikre på om de skal holde åpent i påska eller ikke.

De ønsker å forhøre seg med de andre hyttene, og kommer til å ta en avgjørelse i starten av neste uke.

Ove Nestvold, driftsansvarlig på Sognefjellshytta, planlegger å holde åpent som normalt med strenge smitteverntiltak. De har bra med bookinger og han krysser fingrene for at situasjonen blir slik at de kan holde åpent.

Hytta har ikke veg per i dag, men Nestvold sier han ikke tror det blir noe problem.

USIKKERT: Leirvassbu i Jotunheimen er en privat hytte som samarbeider med DNT. De er usikre på om de skal holde åpent eller ei. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Gjendesheim holder åpent

DNT-hytta Gjendesheim skal også holde åpent i påska.

Hytta har 185 sengeplasser, men vert Marius Haugaløkken har satt øvre begrensning på 60 gjester på grunn av koronasituasjonen.

HOLDER ÅPENT: – Det blir nok langt ifra en normal påske, men jeg håper noen av oss kan drive tilnærma normalt, sier vert på DNT-hytta Gjendesheim, Marius Haugaløkken. Foto: Even Lusæter / NRK

– Gjendesheim har bilveg helt fram, og det vil derfor være enklere å sende folk hjem ved en eventuell krise, mener Haugaløkken.

Han sier det har vært en tøff vinter og at de sliter økonomisk, men at de likevel ønsker tilby en åpen hytte for de få som ønsker å komme dit i påska.

– Nå holder jeg åpen for de få gjestene som faktisk er i fjellet. Hadde jeg hatt bedre økonomisk sans hadde jeg nok stengt og sendt hjem de ansatte.

Haugaløkken sier skrekken er at det kommer gjester til hytta som har med seg smitte utenfra. Han håper å unngå å oppleve det samme som sine kollegaer på Fondsbu.