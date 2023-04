– I dei områda som får mest nedbør ser det ut til at me kan ende opp mellom fem og ti centimeter med snø, seier Martin Granerød som er vakthavande meteorolog.

Han seier det er eit lågtrykk som skal passere Sør-Noreg 1. mai, og med framleis forholdsvis låg temperatur er det venta at nedbøren nokon stader kjem som sludd og snø.

Dette er det størst sjanse for å sjå natt til 1. mai og i morgontimane.

– I dei kystnære strøka går denne nedbøren raskt over til regn, men litt oppi høgda, ikkje særleg høgare enn 100 til 200 meter så ventar me at det kan vere periodar kvar snø legg seg på bakken, seier Granerød.

SNØ: Yr skriv på sine sider at det måndag 1. mai er gult farevarsel for snø på Austlandet. Foto: Meteorologene / Twitter

Åtvarar køyrande

Granerød seier særleg bilistar bør vere obs på at snøen kan legge seg, i og med mange truleg har lagt om til sommardekk.

– Ein del av morgondagen er det vinterdekk som gjeld, seier meteorologen.

Snøen vil legge seg gjerne mest i områda som ligg litt oppi dalstrøka og høgareliggande strøk, men også i låglandet er det venta at det kan bli nokon centimeter med snø på vegane.

NEDBØR: Vakthavande meteorolog Martin Granerød seier nedbøren kjem som snø natt til 1. mai. Foto: Kamilla Pedersen/MET

Det er forholdsvis langt sør på Austlandet det kjem mest. Jo lengre nord ein kjem, di mindre nedbør vil det komme, og då får ein også mindre snø.

Granerød seier ein stad sørvest for Mjøsa, vidare innover i Viken og Telemark er dei områda som får mest.

– Det er dei som kan få mellom fem og ti centimeter, men samtidig er det ein front som er i rørsle her. Me vil nok sjå lokale forskjellar, seier Granerød.

SKI: Dei som ikkje har lagt vekk skia kan gle seg over endå meir snø natt til 1. mai. Her frå Sjusjøen 28. april. Foto: Roar Berntsen / NRK

Også skredfare

Det er meldt moderat snøskredfare i store delar av landet den siste dagen i april og 1. mai. Sundag 30. april er det meldt betydeleg snøskredfare for Ofoten, Trollheimen, Jotunheimen, og Indre Sogn.

Det er meldt betydeleg snøskredfare også 1. mai for Jotunheimen og Indre Sogn.

– For Jotunheimen og Indre Sogn er det betydeleg snøskredfare grunna ein kombinasjon fokksnø, men også at det er eit vedvarande svakt lag høgt i snødekket som kan gi skred.

FØLG MED: Vaktleiar Solveig Kosberg på snøskredvarslinga hos NVE rår folk til å følge med på varsel når dei skal ut på tur. Foto: Solveig Kosberg

Det seier vaktleiar Solveig Kosberg på snøskredvarslinga hos NVE.

– I Trollheimen og Ofoten er det vind i kombinasjon med nysnø som gjer at det er litt meir snøskredfare enn andre landsdelar.

Der det kjem snø i kombinasjon med vind vil det legge seg i ustabile fokksnøflak i leområda. Der vil snøen vere ustabil ei lita stund før den får festa seg.

– I leområda i høgda bør ein vere forsiktig når ein beveger seg i bratt terreng.

Kosberg rår folk til å tenke at snøen som ligg no er kald vintersnø, ikkje stabil vårsnø. Og at dei skal vite når dei er i skredterreng, og unngå det viss dei kan.

– Eg rår folk å bruke varsom-appen og brattheitskartet der, slik at ein er klar over kvar skredterrenget er og kan ta medvitne val. Les oppdatert varsel kvar dag.