– Slik bildet ser ut nå, er det større sannsynlighet for skadeflom i år enn i et normalår, sier regionsjef i NVE Region Øst, Toril Hofshagen til VG.

Situasjonen i år minner om 2018, ifølge NVE. De mener folk som bor flomutsatt må forberede seg, skriver Glåmdalen.

Det har vært et unormalt stort påfyll av snø mange steder i landet i mars og april. Snøen har blitt liggende på grunn av kjølig vær mange steder.

Det er derfor større sannsynlighet for skadeflom i år enn det er i et normalår.

ALVORLIG SITUASJON: En ispropp skapte store problemer i 2018. Den førte til førte til oversvømmelser i Glomma ved Hanestad i Rendalen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Fare for skadeflom i Innlandet

Ifølge avisa Glåmdalen er det Glomma, Gudbrandsdalslågen, Begnavassdraget, Hallingdalselva, Numedalslågen og Telemarkvassdraget som er utsatt i vår.

NVE og Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) møtte torsdag.

– Situasjonen minner om 2018 med mye snø som ligger igjen på denne tiden, og stor sannsynlighet for en betydelig flom, sa Hans-Christian Udnæs, fagansvarlig for vassdragsdrift i GLB, til Glåmdalen.

Udnæs sier at værprognoser 14 dager fram i tid tilsier at vårflommen ikke starter for fullt i løpet av denne perioden.

– En sen start på vårflommen tilsier imidlertid at det er større sannsynlighet for en stor flom senere. Hvor stor flommen blir vet vi ikke ennå, da det blir bestemt av værutviklingen, sa Udnæs til Glåmdalen.

Ikke fare i nærmeste fremtid

Vakthavende meteorolog Martin Granerød sier til NRK at det ser ut til at det kommer et lavtrykk på mandag.

– Temperaturen på mandag er fremdeles ganske lav, så den nedbøren som faller vil i all hovedsak komme som sludd og snø inn i Innlandet. I kystnære områder ser det ut til at det blir regn og sludd, sier Granerød.

Han sier det ikke blir mye nedbør.

– Videre fremover er det forholdsvis tørt vær over hele det østafjellske, som gjør at vi forventer lite nedbør, og det ser fremdeles ut til at temperaturene holder seg forholdsvis lave, med minusgrader om nettene, sier Granerød.

– Dette gjelder særlig de høyereliggende områdene, med noen plussgrader på dagtid på mellom 10 og 15 grader i lavlandet.

Heller ikke snøsmelting vil bli ett stort problem med det første, med kjølig vær.

– Med minusgrader på nettene får du ikke kontinuerlig snøsmelting gjennom hele døgnet.