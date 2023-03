På en tomt mellom Hamar og Løten investeres det til sammen 29. milliarder kroner i et nytt datasenter. Senteret skal huse TikTok og har fått mye kritikk for å utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Selskapet bak datasenteret sier anlegget vil føre til om lag 300 nye arbeidsplasser og at de utnytter overskuddskraft.

– Det er et strømoverskudd i regionen. De bruker ca. syv terawatt med strøm i regionen og har 11 terawatt med produksjon, sier Svein Atle Hagaseth som er administrerende direktør i Green Mountain.

Dette utsagnet er LO-forbundet Industri Energi sterkt uenig i. De mener datasenteret legger beslag på uforholdsmessig mye av norsk kraft.

LO-forbund sterkt kritisk til kraftforbruk

– De vil ta kraft som vil være en mangelvare til produksjon av noe som ikke er samfunnsnyttig, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri energi.

Ifølge Green Mountain selv vil datasenteret ha en kapasitet 150 megawatt med strøm i året. Det tilsvarer nesten 1 prosent av kraftforbruket her til lands, viser statistikk fra Statnett. I 2021 brukte norske privatpersoner og industrien nesten 140 terawatt med strøm. NVE anslår at både pris og forbruk kommer til å øke frem mot 2040.

– Vi mener de kommer til å ta kraft som vil være en mangelvare. Vi må bruke kraften vi har til å skape sysselsetting og verdiskapning, sier Alfheim.

NRK forklarer Hva er et datasenter? Bla videre Et sted der datainformasjon samles Et datasenter er en installasjon hvor digitale tjenester produseres, prosesseres og lagres. Størrelsen kan variere fra et rom med et fåtall rack til store haller med hundrevis av utstyrsskap. Mange ulike typer Det finnes både private og kommersielle datasentere i Norge og ute i verden. Skal være sikkert Hensikten med et datasenter er sikker, stabil og kostnadseffektiv skalaproduksjon som i stor grad baserer seg på gjenbruk, det vil si en deler på fellestjenester for å redusere produksjonskostnadene, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Skal være kraftsentere Regjeringen omtaler norske datasenter som bærekraftige digitale kraftsentre og sier at datasentre er en av flere sentrale brikker i den digitale økonomien. Forrige kort Neste kort

Han mener også at datasenteret vil gi på langt nær så mange arbeidsplasser som de lover, og at det ikke gir eksportinntekter.

– Alle datasentre som vi har sett på, sier at de trenger en til to ansatte. Dette er snakk om sentre som står og går automatisk av seg selv. Den sysselsettingseffekten kjøper jeg ikke, sier forbundslederen.

Han mener regjeringen bør gi klare styringssignaler til de som tildeler kraft og nett om at de må prioritere prosjektene riktig.

Olje- og energiministeren ser utfordringer

Olje- og energiminister Terje Aasland (A) er tydelig på at kraftbruken til anlegget skal underbygge industrien samtidig som den må sikre forsyningsstabilitet og priser.

– Det spås kraftunderskudd om fem år. Hvor klokt er det da å invitere inn datasentre?

– Jeg ser at det har visse utfordringer når vi får store tilknytningspunkter. Vi må sørge for at vi legger til rette for både industrielle muligheter og datalagring. Vi må bruke energien fornuftig og legge til rette for at vi kan gjøre dette på en god måte fremover, sier ministeren.

POSITIV: Aasland synes det er positivt at Norge er et attraktivt land å investere i. Han ser samtidig utfordringen med å legge til rette for balansen mellom tilgjengelig energi og forbruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

På spørsmål fra NRK om det er på tide å diskutere hvem som får tilgang på kraft i Norge sier Aasland at regjeringen nå diskuterer tematikken.

– Vi er tydelig på at det er knapphet på nettilgang i Norge og det betyr at vi utover modenhetskriterier, må ha noen andre kriterier for å prioritere nettet.

Da Google i 2021 etablerte seg i Skien fryktet kraftanalytikere det kunne føre til at landets kraftoverskudd ble brukt opp:

Green Mountain mener de oppfyller regjeringens strategi

Etableringen av datasenteret på Hamar kommer etter at regjeringen har gjort datalagring til et satsingsområde og har lokket med både billig strøm og gode rammebetingelser.

Allerede i 2018 presenterte daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) regjeringens datasenterstrategi på Green Mountains senter på Rennesøy utenfor Stavanger.

– Dette er et bevis på at den strategien har fungert, sier Hagaseth.

Han peker på at selskapet har valgt å etablere seg på Hamar på grunn av strømtilgangen og fordi kommunene har lagt til rette for prosjektet med gode rammebetingelser.

VELKOMMEN: Hamars ordfører Einar Busterud hilste sjefen for Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, velkommen til Hamar i går da selskapet presenterte sine planer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hamar og Løten kommuner godkjente i fjor høst utbyggingen av dataanlegget. Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) sier kommunen ønsker senteret velkommen fordi han mener de vil generere mange arbeidsplasser.

– Vi har kontraktsfestet en minimumsbemanning på 350, opplyser han til NRK.