Etter fire år med opphold og online-varianter under koronapandemien, skal Norges største datafestival avholdes fysisk igjen.

Under de mest populære årene har festivalen hatt opp mot 5000 deltakere.

I år er tallet mer enn halvert. Rundt 2000 har meldt seg på.

ARTISTER: Det bruker å være flere underholdningstilbud under festivalen. I år kommer blant annet Subwoolfer. Foto: The Gathering

Kan forklares av pandemien

At antall påmeldte har sunket i år, kan være en effekt av at folk har blitt mer vant til å gjøre ting hjemmefra etter pandemien.

Det tror Andreas Hagen, som jobber i redaksjonen til festivalen.

– Jeg tror nok mange har fått øynene opp for at det man kan gjøre i Vikingskipet, funker like bra fra sitt eget gaming-rom. Det har nok en sammenheng med at folk har fått nye måter å tenke på.

MED SIDEN 2012: Hamarsingen Andreas Hagen, som jobber med The Gathering, var med som deltaker i 2012. Siden 2015 har han vært med som frivillig. Foto: The Gathering

Han forklarer at de har gjort endringer for å tilpasse seg at færre skal delta. Derfor er det i år allerede utsolgt ved rundt 2000 påmeldte.

– I år har vi endra litt på sitteplasser, for i år får deltakerne nesten dobbelt så stor plass å boltre seg på.

Men arrangementet blir like bra, om ikke bedre, mener han.

Online under pandemien

Hver påske avholdes The Gathering i Vikingskipet på Hamar. Datatreffet er blant verdens største, og varer i fem dager i strekk.

Under koronapandemien avholdt de digitale varianter av festivalen.

– Vi har prøvd å holde liv i The Gathering-spiriten ved å kjøre online de årene det har vært avlyst, sier Hagen.

UNDERHOLDNING: I løpet av festivalen foregår ulike former for underholdning og konkurranser. Foto: The Gathering

Og selv om antall påmeldte har sunket, er de fornøyde med oppslutningen.

– Jeg vil si at vi er ganske fornøyd.

– Selvfølgelig håper man jo på et fullt Vikingskip, men med det vi har fått til og tenkt nytt i forhold til plasser, underholdning og konkurranser, så vil jeg si at det blir et bra arrangement uansett.

Viktigste møteplass for gamere

Også Lars Peter Østrem, nestleder i Norges e-sportforbund, tror pandemien kan ha noe av skylda.

– Men det er vanskelig å si sikkert, sier han.

Lars Peter Østrem, nestleder i Norges E-sportforbund, tror deltakertallet tar seg opp neste år igjen. Foto: Privat

Han peker på at det er mange arrangement som sliter med å få opp deltakertallet etter flere år med avlysninger, som også datatreffet på Hamar kan være et eksempel på.

– Gaming er den aktiviteten det er lettest å gjøre hjemmefra, da er ikke behovet for å reise bort slik som før. Men det The Gathering har klart å gjøre er å være en såpass stor sosial arena. Det er den viktigste møteplassen for gamere i Norge, påpeker han.

– Jeg tror det kommer enda flere neste år når korona er lagt lenger bak oss.

At gamere kan samles under datatreffet i Vikingskipet, bidrar til at man kan jobbe mot ukultur i gamingmiljøet.

– Det som er bra med å samles sosialt, er at man kan ta tak i hatspråk og nedsnakking av andre, og særlig mot jenter.

MER PLASS: I år vil deltakerne få mer plass å boltre seg på. Foto: The Gathering

– Kan ta tid

Tilmann von Soest er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Han har vært med på å undersøke hvordan pandemien har påvirket ungdom på en rekke livsområder.

FORSKER PÅ UNGDOM: Tilman von Soest er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Mange har bekymret seg for at ungdom ikke skulle komme tilbake til fritidsaktiviteter etter pandemien, sier han. Deres data viser imidlertid at mange ungdommer ter seg som før.

– Men The Gathering er ganske spesielt. Det kan ha en sammenheng med at det er sterkt knyttet opp mot data og aktiviteter man kan gjøre hjemmefra, sier han.

Han tror at med tiden kan også datatreffet bli like populært som før.

– Jeg tenker at dette også kan være noe som tar litt tid, sier han.

LOVER BRA FESTIVAL: Andreas Hagen i redaksjonen til The Gathering sier at årets festival blir like bra, om ikke bedre, enn før. Foto: The Gathering

Legger mer til rette for jenter

Nytt i år er at Gamer Gæls har et samarbeid med The Gathering, skriver kommunikasjonsansvarlig Stian Tørstad i en pressemelding.

– Gamer Gæls ble grunnlagt for å gjøre miljøene rundt gaming og datakultur tryggere og bedre for jenter, som er den gruppen som opplever desidert mest trakassering, skriver han.

TENKER NYTT: The Gathering tenker nytt rundt årets festival, som blir den 31. på rad. Det opplyser kommunikasjonsansvarlig Stian Tørstad. Foto: The Gathering

Målet er at The Gathering skal oppleves trygt for alle.

– Jentene får også en egen bord-rekke på årets festival. Det står i sterk kontrast til vårt første år i 1992, hvor det ikke var en eneste jente til stede. Andelen jenter på The Gathering har for øvrig økt hvert eneste år.