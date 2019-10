Når Norge er hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt denne uka, sender Oppland fylke 17 byråkrater og 7 politikere dit. Ingen av dem er forfattere.

Oppland og Lillehammer skal markedsføres som Norges litterære tyngdepunkt på den tyske bokmessa. Over tre millioner fylkeskommunale kroner er satt av for å selge seg inn for 10.000 journalister, 7.000 forlag og bortimot 300.000 besøkende fra 100 land. Det får flere til å reagere.

– Dette synes jeg er helt hårreisende pengebruk! Å bruke så mye penger på ei bokmesse for byråkrater og politikere synes jeg ikke noe om. Det er råflott, sier fylkespolitiker fra Frp, Wenche Haug Almestrand.

Norsk storsatsing i Tyskland

Norge er plukket ut til å være hovedland på bokmessen i Frankfurt. 55 millioner kroner skal brukes for å selge inn norsk kultur, norsk litteratur og våre forfattere til Tyskland, Europa og verden.

REFSER: Wenche Haug Almestrand, fylkespolitiker fra Frp, er svært kritisk til pengebruken til fylkeskommunen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Oppland fylkeskommune har tatt på seg en slags hovedrolle blant fylkene i den norske satsingen. Målet er å selge inn Innlandet som reisemål for leselystne tyskere.

– Jeg vil gjerne vite hvordan vi skal måle effekten av hvor mange turister som faktisk kommer tilbake til oss etter at vi har vært i Frankfurt og svidd av over tre millioner av skattebetalernes penger, sier Almestrand.

Hun får motbør av en av dem som skal på tur til Tyskland, fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Arbeiderpartiet.

– Det koster alltid når du skal satse internasjonalt og ta posisjoner. Samfunnsøkonomisk tror jeg vi kommer til å se gevinster. Næringslivet vil se at det vil bli lagt igjen større summer enn det vi bruker nå, sier Hagen.

PÅ TUR: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i spissen for deler av delegasjonen som skal på tur til bokmessa i Frankfurt Foto: Arne Sørenes / NRK

Forfattere undrer seg

Flere forfattere fra Oppland, blant dem Lars Mytting fra Fåvang, skal til bokmessa og bidra i Opplands satsing. De blir bare ikke betalt for av fylkeskommunen.

Dette får flere til å lure.

RART: Forfatter Magnhild Bruheim lurer på hvorfor ikke fylkeskommunen har bedt med seg noen av kollegaene hennes. Foto: Arne Sørenes / NRK

Blant dem er Lillehammer-forfatter Magnhild Bruheim. Hun er også styremedlem i den lokale litteraturfestivalen «Diktardagar». At Norge har blitt hovedland på bokmessa synes hun er strålende, men skjønner ikke helt prioriteringen til fylkeskommunen når det gjelder hvem de sender til Tyskland.

– Jeg undrer meg litt over at de som lager litteraturen eller som driver festivaler ikke er involvert i denne satsingen i det hele tatt. Det hadde vært naturlig å trukket inn andre krefter som kanskje ikke har råd til å reise til Frankfurt selv, sier Bruheim.

– Vi har lagt til rette for et veldig bredt program og vi håper også mange andre ønsker å være med. Dette kommer an på hvor mye penger vi skal bruke. Vi er tydelige på at vi vil fremheve kunstnere fra Oppland, sier Even Aleksander Hagen.