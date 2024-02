Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Levninger etter Ole Andreas Sønstvedt (37) ble funnet på en gård i Løten kommune i Innlandet.

Ei kvinne i 40-åra er siktet for medvirkning til drap. Hun nekter straffskyld.

Levningene som ble funnet på gården var brent. Det ble også funnet blodspor fra den savnede mannen.

Det opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding.

Lørdag 27. januar bekreftet politiet at de hadde funnet levninger på en gård i Løten i Innlandet, etter at en mann ble meldt savnet 12. januar.

Det ble senere bekreftet fra politiet at de samme levningene var brent.

Over flere dager gjorde politiet grundige undersøkelser ved gården i Løten kommune i Innlandet. De skal ha funnet blodspor fra den savnede mannen, i tillegg til brente menneskelevninger. Foto: Alexander Nordby / NRK

Prøvesvar fra Kripos bekrefter nå at de brente levningene stammer fra den savnede mannen i 30-årene, Ole Andreas Sønstvedt.

– Det er en stor sorg å få vite at en sønn og bror er borte, og sjokkerende at det har skjedd på denne måten, sier Heidi Ysen, familiens bistandsadvokat.

– Samtidig er det en lettelse å endelig få vite, sier hun.

Gjør flere undersøkelser

Ei kvinne i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til det. Politiet har ingen andre mistenkte eller siktede i saken.

Politiet vil ikke komme med flere opplysninger om levningene som ble funnet.

– Grunnen til dette er at politiet ikke ønsker at vitner som kan ha relevant informasjon i saken skal påvirkes av informasjon de leser i media, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Politiet jobber fortsatt med kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen i Løten.

Kriminalteknikere har undersøkt gården i Løten over lang tid. Foto: Frode Meskau / NRK

Nye funn har fortløpende blitt sendt til analyse ved Kripos og Rettsmedisinsk institutt.

Disse undersøkelsene vil fortsette i lengre tid fremover, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet har fått svar på noen av prøvene, men ønsker ikke å gå inn på resultatene av hensyn til etterforskningen.

Politietterforskning i Løten Mann meldes savnet Pårørende av en mann i 30-årene fra Grenlandsområdet melder han formelt savnet.

Politiet ransaker en gård i Løten Store politistyrker startet undersøkelser på eiendommen.

Kvinne pågripes og siktes En kvinne i 40-årene med tilknytning til gården i Løten blir pågrepet uten dramatikk. Kvinnes siktes for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

Politiet fortsetter etterforskning Både politiet og Kripos fortsetter etterforskning på stedet. Politiet gjorde blant annet gravearbeid i nærheten av eiendommen.

Politiet innfører flyforbud Med unntak av rednings- eller helseoppdrag, er det ikke lov å fly i området. Det betyr at hverken helikopter eller bruk av droner er tillatt.

Siktet kvinne avhøres Politiet starter avhør av den siktede kvinnen i 40-årene. Hun forklarer seg i ni timer.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld Via sin forsvarer Jens-Henrik Lien opplyser den siktede kvinnen at hun stiller seg uforstående til siktelsen og at hun ikke erkjenner straffskyld.

Politiet vil framstille kvinnen for varetektsfengsling Politiet ønsker å varetektsfengsle kvinnen fredag, bekrefter hennes forsvarer Jens-Henrik Lien.

Sist sett på gården nyttårsaften Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen sier til NRK at den savnede mannen har oppholdt seg på gården den siste tiden før han forsvant, og at det er en relasjon mellom mannen og kvinnen.

Funn sendt til Kripos Det er de siste dagene gjort flere funn som er sendt til Kripos for analyse.

– Vi håper at svarene på analysene vil kunne bidra til å kaste lys over hva som har skjedd med den savnede personen, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK.

Varetektsfengslet i fire uker Fredag ettermiddag besluttet Østre Innlandet tingrett at kvinnen kunne varetektsfengsles med brev- og besøksforbud i fire uker, til tross for at hun begjærte seg løslatt.

Siktelsen endres Lørdag opplyser politiet i en pressekonferanse at siktelsen mot kvinnen i 40-åra er endret til medvirkning til drap. Det er funnet spor av blod fra den savnede på gården. I tillegg er det funnet menneskelevninger der.

Kvinnen anker Kvinnen anker fengslingskjennelsen, opplyser forsvarer Jens-Henrik Lien.

Fortsetter arbeidet på gården Mandag startet politiet opp arbeidet med de kriminaltekniske undersøkelsene på gården. Dette arbeidet er ventet å fortsette utover uken, ifølge politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Retten: Grunn til å tro at savnede ble drept nyttårsaften Kvinnens anke ble forkastet av lagmannsretten. I kjennelsen kommer det frem at retten mener det er grunn til å tro at den savnede ble drept nyttårsaften eller kort tid etter. De mener også at det kun var siktede og den savnede som var på gården på det aktuelle tidspunktet. Kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien hadde ikke snakket med sin klient, men tok avgjørelsen til etterretning.

Levningene var brent Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen bekrefter at levningene som ble funnet på gården var brent. Levningene er så langt ikke identifisert.

Ber publikum om hjelp Politiet ber publikum om hjelp til å kartlegge all aktivitet på gården i perioden mellom nyttårsaften og til og med 24. januar.

Leter med likhunder Kriminalteknikerne virker å være spesielt interessert i området rundt lavvoen på gården i Løten. De graver med snøskuffer og har satt inn likhunder i søket. Vis mer

Uklar relasjon

Sønstvedt og den sikta kvinnen har tidligere vært kjærester, men politiet vet ikke hvilken relasjon de hadde ved nyttår.

Før jul ble en Scania lastebil og en Mercedes-Benz stasjonsvogn overført fra Sønstvedt til den drapssikta kvinna. Det meldte flere medier forrige uke, blant andre Hamar Arbeiderblad.

Kvinne i 40-åra Ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse 24. januar Stiller seg helt uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffskyld Tre dager etter pågripelsen ble siktelsen endret. Hun er nå siktet for medvirkning til drap Kvinnen nekter straffskyld

Ole Andreas Sønstvedt (37) Meldt savnet av pårørende 12. januar Fra Grenlandsområdet Sist sett på gården i Løten nyttårsaften Kripos sine undersøkelser av menneskelevningene som ble funnet på gården, viser at de stammet fra Ole Andreas Sønstvedt.



Eierskiftene skjedde i samme tidsrom som det ble åpnet konkursbegjæring mot et anleggsselskap som tilhørte Sønstvedt.

Politiinspektør Nytrøen bekrefter til Hamar Arbeiderblad at politiet har tatt beslag i kjøretøy på gården. Disse undersøkes av kriminalteknikere.

Flere beslag

– Jeg kan bekrefte at det er gjort flere beslag i saken, men jeg kan ikke gå inn på hvilke type beslag som er gjort, sier Nytrøen til NRK tirsdag.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen bekrefter at politiet gjennomgår økonomien til både den siktede kvinnen og den savnede mannen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kvinnen har eid gården i flere år, men selskapet hennes gikk konkurs for noen år siden.

Politiet gjennomgår økonomien til både den siktede kvinnen og den savnede mannen.

– Å få oversikt over eiendeler, økonomi og bakgrunnen til partene i saken er en del av etterforskningen, sier Nytrøen til VG.

Politiet har ikke funnet telefonen til den savnede, men har oversikt over kommunikasjonen. I løpet av etterforskningen har de fått flere svar på digitale spor, ifølge Nytrøen.

– Dette jobber vi med å bearbeide og systematisere, og vi håper å få flere svar.

Nekter straffskyld

I slutten av januar valgte Eidsivating lagmannsrett å opprettholde fengslingen av kvinnen som er siktet for medvirkningen til drap på Sønstvedt.

Lagmannsretten mener det er grunn til å tro at den savnede mannen ble drept 31. desember eller kort tid etterpå.

Retten mener også at det er skjellig grunn til å mistenke den siktede kvinnen for å ha tatt livet av mannen i 30-årene, eller at hun medvirket til det.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Lagmannsretten har gjort sine vurderinger på bakgrunn av funn på gården i Løten som viser at det kun skal ha vært de to som hadde tilhold på gården i tidsrommet. Det kommer også frem at gården er det siste stedet den savnede mannen kan knyttes til.

Retten mener at det er uoverensstemmelser i kvinnens forklaringer til politiet, og det hun angivelig skal ha forklart et vitne. Dette mener lagmannsretten svekker kvinnens troverdighet.

Kvinnen nekter straffskyld.