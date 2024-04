Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En kvinne i 40-årene er siktet for medvirkning til drap på Ole Andreas Sønstvedt i Løten kommune.

Politiet mener mistanken mot kvinnen er styrket, da hennes forklaring ikke stemmer overens med digitale spor og vitneavhør.

Kvinnens forsvarer sier hun står fast ved sin forklaring.

Kvinnen anket til lagmannsretten, men kom ikke gjennom. I kjennelsen skrev retten at det «mest sannsynlig» er den siktede kvinnen som står bak drapet, ut ifra opplysninger fra etteforskningen.

Saken er fortsatt under etterforskning, med gjenstående vitneavhør og digitale undersøkelser. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En kvinne i 40-årene er siktet for medvirkning til drap etter at det ble funnet blod og menneskelevninger på gården hennes i Løten kommune.

Undersøkelser viste at disse stammet fra Ole Andreas Sønstvedt (37) som hadde vært meldt savnet siden 12. januar.

Fredag går varetektsfengslingen ut, ifølge politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Hun sier at mistanken mot kvinnen er styrket.

Brente levninger ble funnet i en lavvo på en gård i Løten i Innlandet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Står fast ved forklaringen sin

Det var i januar at kvinnen ble pågrepet og siktet for drapet på Ole Andreas Sønstvedt, etter at det ble funnet blod og menneskelevninger på gården hennes.

Siden har politiet gjort omfattende undersøkelser på gården. De har også gjennomført rundt 170 avhør.

– Politiet mener at siktelsen mot den siktede kvinnen er styrket. Hennes forklaring på flere vesentlige punkter harmonerer ikke med politiet sine digitale spor, kriminaltekniske undersøkelser og avhør av vitner, mener Nytrøen.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen. Foto: Frode Meskau / NRK

Forsvarer til den siktede kvinnen Jens Henrik Lien sier at hun har sin forklaring på hva som har skjedd.

– Den forklaringen har hun stått fast ved hele tiden, sier Lien.

Han ønsker ikke å gå inn på hva hun har forklart.

– Hennes forklaring er omfattende. Jeg kan ikke kommentere enkeltdeler av den uten å gå inn på ting jeg ikke kan snakke om, sier han.

– Men det ligger jo i kortene at når hun sier at hun ikke har gjort det, så er det hennes oppfatning at noen andre har gjort det.

Jens Henrik Lien er forsvarer til den siktede kvinnen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Skal ha endret forklaring

Kvinnen anket til lagmannsretten, men denne kom ikke gjennom. Anken ble forkastet av retten 1. mars.

I kjennelsen skrev lagmannsretten at det ut fra opplysninger fra etterforskningen er «mest sannsynlig» at det er den siktede kvinnen som står bak drapet på Sønstvedt.

I kjennelsen kom det fram at den siktede kvinnen har endret forklaring i avhør flere ganger.

Hun skal også ha endret forklaring om de samme forholdene i samme avhør.

Retten skrev videre at forklaringen hennes ikke stemmer med ytre omstendigheter.

Hun har heller ingen «plausible forklaringer på opplysninger og funn» som politiet har funnet på gården og konfrontert henne med, står det i kjennelsen.

Gjenstår etterforskning

Politiinspektør Nytrøen sier at saken fortsatt er under etterforskning.

– Det jobbes med å bearbeide, systematisere og analysere den etterforskninga som allerede er gjort, og det gjenstår vitneavhør, sier hun.

– Det gjenstår også omfattende digitale undersøkelser som vår analytiker må gjøre.