Kvinnen i 40-årene som er siktet for drap i Løten, ble i dag varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire nye uker.

I rettsdokumentene står det at retten finner det overveiende sannsynlig at kvinnen kan mistenkes for drapet.

– Retten er enig i at det er påfallende at siktede mener så mange ulike vitner, uavhengig av hverandre, har misforstått henne, står det i kjennelsen fra Østre innlandet tingrett.

I kjennelsen står det at forklaringene knyttet til «objektive bevis», slik som en jakke i beslag, synes å stride mot andre bevis.

– Jakken er et av flere bevis i saken, utover det kan jeg ikke si noe mer om bevisene i saken, sier politinspektør Liv Hilde Nytrøen i en e-post til NRK.

Lavvoen er i dag sperret med sperrebånd og gjerder. Foto: Frode Meskau / NRK

– Etter rettens syn er mistanken styrket ved det som er kommet frem i siste fengslingsperiode, står det videre i kjennelsen.

Retten mener det er fare for at kvinnen vil kunne påvirke vitneforklaringer ved å kontakte vitnene.

Forsvarer Jens-Henrik Lien sier i en SMS til NRK at de må drøfte kjennelsen og eventuelt anke med klient i løpet av noen dager.

Politiet mener mistanken mot kvinnen er styrket, da hennes forklaring ikke stemmer overens med digitale spor og vitneavhør. Bildet er fra etterforskningen i startfasen av drapssaken i Løten i Innlandet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Ble savnet – fant levninger på gården

27. januar bekreftet politiet at de hadde funnet brente levninger på en gård i Løten i Innlandet.

Ei kvinne i 40-årene ble pågrepet og siktet for drapet på Ole Andreas Sønstvedt.

Siden har politiet gjort omfattende undersøkelser på gården. De har også gjennomført rundt 170 avhør.

Kvinnen ble pågrepet i januar, men mannen ble meldt savnet den 12. januar.

Ole Andreas Sønstvedt (37) fra Grenland ble savnet 12. januar. Den 27. januar fant de levninger, som senere ble bekreftet at stammet fra han. Foto: PRIVAT

NRK har forsøkt å få tak i bistandsadvokat Heidi Ysen til familien, men har ikke lyktes med dette.

Men hun har tidligere sagt at familien til Ole Andreas Sønstvedt håper at saken blir oppklart så fort som mulig, og at noen stilles til ansvar for drapet.

Har ikke kommet gjennom med anke

Kvinnen og hennes forsvarer, Jens Henrik Lien, har hittil ikke nådd fram i rettssystemet med å hindre varetekt.

Lagmannsretten har tidligere avvist anken på den forrige kjennelsen i tingretten, der hun fikk fire ukers varetekt.

Den siste varetektsfengslingen gikk ut i dag, fredag.

– Politiet mener at siktelsen mot den siktede kvinnen er styrket. Hennes forklaring på flere vesentlige punkter harmonerer ikke med politiet sine digitale spor, kriminaltekniske undersøkelser og avhør av vitner, sa politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK denne uken.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen. Foto: Frode Meskau / NRK

Sier det ikke er henne

Forsvarer Jens Henrik Lien har sagt at kvinnen har stått fast ved forklaringen om at hun ikke står bak drapet.

Hun har i fengslingen sagt at hun mener noen andre har utført drapet og forsøker å legge skylden på henne.

– Men det ligger jo i kortene at når hun sier at hun ikke har gjort det, så er det hennes oppfatning at noen andre har gjort det, sa Lien til NRK denne uken.

Politiet uttalte denne uken at det fortsatt er mye å hente på etterforskningen av digitale spor.

– Det jobbes med å bearbeide, systematisere og analysere den etterforskningen som allerede er gjort, og det gjenstår vitneavhør, sa politiinspektør Nytrøen.