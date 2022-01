Bøndene sliter med skyhøye strømregninger og krever at regjeringen gir dem ekstra støtte. Det haster med en avklaring, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

– Det kommer til å komme ordninger for matprodusentene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han møtte bondeorganisasjonene til et krisemøte om strømsituasjonen i dag. Hensikten var først og fremst å lytte og få innspill, sier han.

Vedum vil ikke si når kompensasjonsordninger kan komme på plass, men sier han vil komme raskt tilbake til det.

Utålmodige

Bondeorganisasjonene er bare delvis fornøyd.

HASTER: Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er utålmodig og sier det haster å få på plass kompensasjonsordninger for bøndene. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Finansministeren lyttet til det vi sa. Vi fikk ingen konkrete avklaringer, men det var et godt signal at finansministeren varslet at det skal komme en løsning i løpet av kort tid, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Et av kravene fra bondeorganisasjonen er at taket på strømstøtte skal økes fra 5000 kilowattimer i måneden til minimum 20.000. Vedum vil ikke svare på om det kravet blir innfridd.

– Det er de tingene der vi raskt må komme tilbake med en avklaring på, sier Vedum.

Gimming sier de fikk understreket den alvorlige situasjonen som matproduksjonen er i nå.

– Vårt viktigste signal var på nytt å gjenta at taket må betydelig opp hvis det skal ha en reell kompensasjon for de høye strømkostnadene. Det er vårt krav.

Det er lite melkebønder kan gjøre for å spare strøm selv:

Faller utenfor

Slik situasjonen er nå, er det frykt for at bøndene skal falle utenfor strømstøtten.

Kompensasjonsordningen gjelder fra desember til mars og innebærer at staten tar 55 prosent av regningen for det overskytende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime i snitt.

Regjeringen har nå foreslått å øke satsen til 80 prosent.

Olje- og energidepartementet har samtidig vært tydelig på at landbruk skal inkluderes i kompensasjonsordningen. Men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk.

Departementet jobber fortsatt med en løsning for gårdsbruk med strømmålere som er registrert som næringsvirksomhet.

