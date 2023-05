Slik kan du hjelpe biene

Mai måned står for døren og pollensesongen er i gang. Det betyr travle dager for bier og andre pollinerende insekter, som sørger for mat på bordet for mennesker og dyr.

Men de siste årene har insektbestanden i verden gått kraftig ned. Mennesker bruker mer og mer av naturen, og det blir mindre plass igjen til insektene.

Derfor er det viktig å ta vare på de leveområdene som er igjen, mener Astrid Bjerke Lund, kommunikasjonsansvarlig i Norges Birøkterlag.

Et av disse leveområdene kan være din egen hage – og det finnes en rekke tiltak du kan ta for å hjelpe biene.

– Vil ikke tenke på det engang

Astrid Bjerke Lund fastslår at bier og pollinerende insekter er veldig viktige for oss mennesker.

AVHENGIG: Astrid Bjerke Lund forteller at verdens matproduksjon er helt avhengig av bier og andre pollinerende insekter. Foto: Norges Birøkterlag

De pollinerer frukt, bær og grønnsaker og er med på å sørge for at vi har mat på bordet.

Det er anslått at de står for omtrent en tredjedel av verdens matproduksjon.

– Vi er helt avhengige av dem. Jeg vil ikke engang tenke på hva som hadde skjedd hvis de døde ut, sier Bjerke Lund.

Hun mener at alle har et ansvar for det livet man lever, og at man bør prøve å ta vare på naturen rundt seg så godt man kan.

Bjerke Lund påpeker også at hvis man hjelper insektene vil de hjelpe deg tilbake – i din egen hage.

Legger til rette for insektene

Birøkter Alexander Du Rietz holder til på en familiegård i Gran kommune på Hadeland, hvor han driver med tradisjonell birøkt.

Du Rietz mener det er på tide at mennesker tar et tak for å hjelpe de små insektene. – Vi mennesker trenger plass, og bygger ned naturområder til fordel for veier, byer og industri. Gjennom generasjoner har det blitt mindre å leve av for dyrene, sier han.

Du Rietz påpeker at folk i Norge er veldig flinke til å legge til rette for insektene, og at vi har mye kunnskap om det.

Allikevel er det flere ting hvermannsen kan gjøre i sitt eget hjem for å hjelpe biene:

La gresset gro

Birøkterens enkleste tips til å hjelpe bier og andre pollinerende insekter er å ikke gjøre noen ting: La hagen få gro og vokse fritt i flere år.

Da vil det vokse fram planter og blomster som flere arter kan leve av. Det er viktig å ikke klippe ned eller fjerne det som vokser.

Hvis man føler at det blir for mye å la hele hagen vokse fritt, anbefaler birøkteren å sette av et lite område på plenen man ikke rører.

– Da får naturen gå sin gang i den delen av plenen.

VILT: Birøkteren forteller at insektene nyter godt av planter som vokser naturlig og vilt i hagen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Lag et biehotell

Er du glad i DIY-prosjekter? Da kan du forsøke å lage et biehotell.

Mange insekter bor nemlig i reir, og et biehotell tilrettelegger for at insektene kan slå seg ned.

– Det er veldig enkelt å lage, sier birøkter Du Rietz.

Alt man trenger å gjøre er å bore mange hull i forskjellige størrelser i en vedkubbe, og henge den opp på et solrikt sted.

Man kan også få kjøpt ferdige biehotell på hagesentre hvis man ikke vil lage det selv, opplyser birøkteren.

HOTELL: Bier og andre insekter vil gjerne sjekke inn på biehotell hvor de kan bygge redene sine. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Dropp plantevernmidler

Ifølge Alexander Du Rietz er noe av det viktigste man kan gjøre å droppe plantevernmidler.

Hvis man for eksempel sprøyter mot ugress kan insektene få dette på seg og ta det med i redene. Det kan skape sykdom, og insektene blir dårlige.

– Det sier seg selv at hvis man får gift på seg, så er jo ikke det bra.

GIFT: Plantevernmidler fjerner ugress, men fungerer som gift for insektene. Foto: Colourbox

Plant insektvennlige frø

Birøkteren anbefaler folk å tilegne seg kunnskap om hvilke planter biene liker, slik at man kan så dem i hagen.

– Mitt råd er å snakke med hagesentrene og spørre etter bievennlig frøblanding, sier han.

Ifølge Du Rietz har disse plantene mye nektar, som gir stimulans til pollinerende insekter. I tillegg påpeker han at det ofte er fine blomster som kan pynte hagen eller balkongen.

– Jeg planter kløver og honningurt. Det er de jeg synes er de desidert beste, og de er fine blå blomster.

NEKTAR: Insektvennlige planter har mye nektar, og gir stimulans til pollinerende insekter. Foto: Jan Henrik Hansen

Les deg opp

Alexander Du Rietz sitt siste tips for å hjelpe biene er å tilegne deg mer kunnskap om dem.

Han forteller at det finnes en rekke bøker om hvordan man kan ta vare på bier og insekter, også flere som er egnet for barn.

– Det er spesielt viktig for de yngre generasjonene å lære, men også de eldre, sier han.