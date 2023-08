Lokomotivfører Jørgen Evensen har kjørt tog på Rørosbanen i over 20 år. Han ser og hører ofte om ulykker og nestenulykker.

– Jeg har ikke kjørt på noen, men jeg har ganske mange kollegaer som har vært utsatt for uønskede hendelser, sier han.

MYE TUTING: Lokomotivfører Jørgen Evensen tuter foran hver usikrede planovergang, cirka hvert åttende sekund mellom Hamar og Røros. Foto: Privat

Han mener det sier seg selv at faren for ulykker øker når flere godstog skal kjøre på Rørosbanen.

– Kjære vene. Nå kommer det godstog på hundrevis av tonn der, og det er helt klart at vi får ikke stoppet. Det går ikke, sier lokfører Evensen.

Øker faren for ulykker

Dovrebanen kommer til å være stengt i lang tid etter at en jernbanebru på Ringebu ble ødelagt av flommen etter ekstremværet «Hans».

I mellomtiden kommer mange flere godstog enn vanlig til å kjøre på Rørosbanen.

Det er 345 planoverganger på hele Rørosbanen som ikke er sikret med verken bommer eller lyssignaler.

ADVARER: Bane Nor ber folk være ekstra oppmerksomme på usikrede planoverganger når det blir økt godstrafikk på Rørosbanen. Foto: Jenny Marie Sveen

Nå advarer Bane Nor folk som bor langs jernbanestrekningen.

– Det vi er bekymret for, og det er vi egentlig alltid med usikra planoverganger, er at biler, traktorer og personer skal bli påkjørt av toget, sier banesjef Sigbjørn Korsgård.

Rundt to tredeler av ulykkene skjer på usikrede planoverganger, selv om de er langt mindre brukt enn overganger med sikring.

Det opplyser Pål Bruset, som er prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane Nor.

– Vi frykter sammenstøt når vi må øke godstransporten i perioden Dovrebanen er stengt.

BEKYMRET: Prosjektleder i Bane Nor, Pål Buset, sier mange av ulykkene på planoverganger skjer på de som ikke er sikret. Foto: Bård Nafstad / NRK

Tuter nesten en gang i minuttet

Togene er pålagt å tute før hver eneste usikrede planovergang, slik at de som skal kjøre over kan høre at toget kommer.

Det blir mye tuting.

– Det er skiltet planoverganger 150 ganger bare fra Hamar til Røros i løpet av tre og en halv time. Så jeg gir signal» tog kommer» en gang hvert åttiende sekund på den turen, sier lokomotivfører Jørgen Evensen.

Han mener tutingen ikke er noen god måte å advare folk på, nå som mange har musikk på øret og lydisolerte førerhus på traktoren.

– Det er ingen som hører oss, men vi er pålagt å tute likevel, sier han.

Tog på andre tider enn vanlig

Line Nordli Løkken har vokst opp ved siden av en usikret planovergang på Ilseng i Stange. Hun er vant til togene og har aldri vært redd.

– Det går helt fint. Tenker ikke så mye over det.

NABO: Line Nordli Løkken har vokst opp med toglinja som nærmeste nabo, og krysser den usikrede planovergangen daglig. Foto: Jenny Marie Sveen

Men hun ser seg godt for. Og nå som det blir langt flere tog på strekningen er det viktig at de som bruker overgangene daglig ikke stoler på at de vet når togene kommer.

– Jeg pleier alltid å se til hver side, både en og to ganger. Nå vil jeg passe ekstra på, for da går det jo tog til kanskje andre tider enn det vi er vant med, sier hun.

Gjør som skiltet sier

Bane Nor ber folk som bor langs Rørosbanen, og som ofte kjører over de usikrede planovergangene, om å være veldig oppmerksomme.

Det er ekstremt viktig at folk gjør som det står på skiltet, sier banesjef Sigbjørn Korsgård.

SKILT: Gjør alltid som det står på skiltet, sier Bane Nor. De frykter flere ulykker når flere godstog skal kjøre på Rørosbanen. Foto: Jenny Marie Sveen

– Du skal stoppe før skiltet. Se etter toget. Og høre om det kommer tog. Toget tuter alltid når det nærmer seg overgangen, sier Korsgård.

Så om du kjører traktor og har hørselvern på, må du ta dem av. Hvis du hører på musikk, må du slå av musikken.

De farligste overgangene først

Prosjektleder i Bane Nor, Pål Buset sier de ikke vet hvor lenge Dovrebanen kommer til å være stengt.

De ønsker å bli kvitt alle usikrede planoverganger, men det tar tid.

Det bevilges penger hvert år til sikring og sanering av planoverganger, samt flom- og skredsikring. Men størrelsen på bevilgningene har variert, sier Buset.

– Tidlige anslag viser at det er behov for milliardbeløp for å legge ned alle de usikrede planovergangene på Rørosbanen, forteller han.