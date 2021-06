1. juni skulle Emil Magnus Edvardsson fra Oslo gå kveldstur fra hytta i Våga til fjelltoppen Gråhøe, like i nærheten. På toppen skrev han seg inn i turboka. Der slutter alle spor fra 29-åringen.

Letemannskaper og frivillige har søkt med store styrker i området uten funn siden familien meldte han savnet sent på kvelden for to uker siden.

Nå avslutter politiet leteaksjonen og går over i en ny fase.

– Politiet kan gå over til å lete etter en antatt omkommet person etter medisinske vurderinger, sier Jørn Morten Sletta, leder for politiets seksjon for orden og forebygging i Nord-Gudbrandsdal.

Familien håper på funn

29-åringens pårørende har deltatt i leteaksjonen og har vært til stede i området siden han forsvant.

Forrige uke gikk søsteren ut med en oppfordring om at hytte- og huseiere må sjekke eiendommene sine.

– Vi har fortsatt håp om å finne Emil i live.

Hun sier til NRK at hun har tillit til politiet og redningsmannskapet, men at familien skulle ønske at hytteeiere i området varsles om å undersøke hyttene sine.

– Det eneste vi savner er en mer effektiv varsling til hytteeiere, særlig for å få oversikt over de hyttene som ikke er besøkt og som heller ikke planlegges besøk av eiere, sier Erle Edvardsson.

NRK har vært i kontakt med kommunen som sier de ikke har fått beskjed fra politiet om at det skal sendes ut melding til hytteeiere.

Massiv leteaksjon

Politiet har satt inn store ressurser for å finne Oslo-mannen. Allerede fra de første timene etter den første savnetmeldingen var store mannskaper ute i terrenget for å finne Edvardsson.

Politiet har fått bistand fra både frivillige organisasjoner og andre etater. Mannskaper på bakken, i lufta og med hund har lett.

Det er også tatt i bruk avansert teknologi i søket, som droner og varmesøkende kameraer. Over 20 ATV-er var også i sving. I tillegg har det blitt søkt med politi- og redningshelikopter.

NATTSØK: Letemannskapene har jobbet dag og natt de siste ukene for å finne 29-åringen. Fra i dag trappes letingen ned. Foto: Even Lusæter / Even Lusæter

Mens det den første perioden var varmt og godt vær, er det nå dårligere forhold. Det minsker muligheten for å overleve utendørs, sier politiet.

– Sjansene for å overleve ute så lenge forsvinner dag for dag og det blir verre jo dårligere vær det er, sier Sletta.

Politiet ønsker at de som kan ha sett Emil, som kan ha sett spor etter ham, eller som har andre opplysninger i saken, skal å ta kontakt på tlf. 62 53 90 00 eller 02800.