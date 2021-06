I helgen fortsetter familien til Emil og venner av familien å lete etter 29-åringen fra Oslo, som forsvant etter en fjelltur 1. juni.

Da skulle Emil gå fra hytta i Vågå til en fjelltopp like i nærheten.

15. juni avsluttet politiet sin leteaksjon etter å ha lett døgnet rundt i 15 dager uten funn.

Men familie, venner og kolleger gir ikke opp håpet om å finne Emil. De siste tre ukene har de vært ute i området for å lete, med tett dialog med politi og Røde Kors.

– Det er nok en 20 – 30 personer som vil lete også denne helgen, sier Emils mor, Jane Edvardsson.

Grundig undersøkt

Området er grundig undersøkt tidligere. Nå følger familien de rådene de har fått i den videre letingen.

– Vi leter nå syd for Slombhaugen og også øst for Gråhøe, sier Edvardsson.

I tillegg vil de bruke biler utenfor den drøyt 14 kilometer sirkelen det er søkt i.

– Der vil vi dele ut plakater om Emil.

Må få svar

Politiet har avsluttet letingen, men familien velger likevel å fortsette.

– Det er veldig viktig for oss å finne Emil. Vi trenger svar på hva som har skjedd, sier Emils mor.

Hun er takknemlig for alle som har deltatt i søket etter Emil siden 1. juni: Politiet, folk fra Sivilforsvaret, Røde Kors, Heimevernet og mange andre frivillige.

– Og det har også vært hjelp fra Innlandet droneberedskap. Og de har brukt hunder, de har brukt helikoptre og de har gått manngard.

HÅPER: Familie og venner leter videre etter savnede Emil. Foto: TORBJØRN GIÆVER ERIKSEN

Et ørlite håp

– Politiet sier de gått over til å lete etter en antatt omkommet person. Er det noe håp om å finne Emil i live?

– Vi som pårørende har jo et ørlite håp om å finne Emil i live – et ørlite håp. Vi har jo det, sier Jane Edvardsson.

Dersom de ikke finner Emil denne helgen, er hun usikker på hva de vil gjøre senere.

– Det kan jeg ikke svare på. Vi tar en dag av gangen. Men det er viktig for oss å finne Emil slik at vi kan få svar.

Godt samarbeid

Tom Erik Heggedal leder innsatsen av familie, venner og kollegaer. Han har påtatt seg ansvaret for å hjelpe Emil sine foreldre og øvrige familie. I en lukket Facebook-gruppe oppdateres de som deltar og om nye søk som planlegges.

– Vi er mange som vil finne Emil, og alle som deltar samarbeider godt. Både før og etter hvert søk så oppdaterer vi Røde Kors og politiet. De har vært til stor hjelp for oss hele veien, sier Heggedal.

Henger opp plakater

De har ikke gjort noen funn så langt, men det setter ingen demper for motivasjonen.

– Vi har den siste tiden lett mye i hytter og hus med en tanke om at han kan befinne seg der. Ellers søker vi mye i terrenget.

Hytteeiere i Sel og Vågå kommuner har mottatt et SMS-varsel om den pågående private leteaksjonen, og de har blitt bedt om å sjekke hyttene sine jevnlig.

I dag, lørdag, er det to grupper som går ute samtidig som to biler henger opp savnet-plakater. Den ene bilen kjører sydover fra Vinstra, mens den andre kjører nordover.

– Målet er å holde folk oppdatert på at det letes. Vi tar en dag av gangen, så får vi ta en diskusjon om veien videre etter hvert, sier Heggedal.

De som ferdes i fjellet

Det er grunn til å tro at mange vil bruke fjellterrenget i sommer. Nå håper Jane Edvardsson at alle som ferdes i fjellet har Emil litt i tankene sine når de er ute og varsler politiet dersom de skulle se noe.

– Det er viktig at de får informasjon slik at de kan være på vakt og følge godt med, i tilfelle de skulle komme over noe som kan bidra til at Emil blir funnet.