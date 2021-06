Erle Edvardsson forteller at den siste tiden har vært utfordrende for familien. Det har gått en og en halv uke siden broren Emil Magnus Edvardsson la ut på en fjelltur og ikke kom tilbake.

Emil skrev en hilsen i turboka på fjelltoppen Gråhøe i Vågå den 1. juni. Foto: Even Lusæter / NRK

Han gikk fra hytta i Heidal i Sel kommune til fjellet Gråhøe i Vågå kommune. Der skrev han «Fin tur» i turboka. Siden har ingen sett ham.

– Det har vært veldig tøft. En kan nesten ikke beskrive det på noen som helst måte, sier Erle.

Hun og familien har vært i området hele tiden og er der fortsatt. De går selv rundt i terrenget og leter.

– For ikke å sitte hjemme, så er vi ute og trasker vi også. Det hjelper på et vis, sier Erle.

Erle Edvardsson og familien til Emil håper folk som har hytte i området kan komme dit i helga og se etter broren hennes. Foto: Even Lusæter

Ber folk lete i hytter og hus

Familien vet ikke hva som kan ha skjedd. Erle håper at broren har søkt ly på en hytte et sted. Det ville hun selv ha gjort, tror hun, hvis hun var på et sted hvor hun ikke var kjent og ikke fant fram.

Nå har hun en innstendig oppfordring til folk som har hytte eller hus i området.

– Hvis de har mulighet, kom opp i helga og sjekk hytta. For det er jo en del låste hytter med gardinene trukket for og det er vanskelig å se inn.

Dette er også oppfordringen fra politiet.

De kommer til å fortsette å lete etter 29-åringen gjennom helga.

Leteaksjonen pågår natt og dag og fortsetter gjennom helga. Foto: Even Lusæter / Even Lusæter

Politiet ber hytteeiere i områdene Heidal, Flatningen, Lemonsjøen, Sjodalen og Tesse spesielt om å sjekke sine hytter og uthus.

Politiet oppfordrer også alle fastboende i Heidal og Vågå til å sjekke hus og uthus.

Omfattende leteaksjon

Politiet har satt inn store ressurser på å finne mannen og har fått bistand fra frivillige organisasjoner og andre etater.

Mannskaper på bakken, i lufta, med droner og med hund har lett etter den savnede mannen i over en uke nå.

Nattsøk i leteaksjonen etter Emil i Vågå og Heidal. Foto: Even Lusæter / Even Lusæter

Politiet er imponert over de frivillige letemannskapene, de har bidratt til godt søksarbeid over lang tid.

Også søsteren til Emil er takknemlig for alle som hjelper til.

– Politiet har gjort et enormt arbeid sammen med Røde Kors og andre letemannskaper og Heimevernet og Sivilforsvaret. Det er veldig imponerende og rørende, sier Erle Edvardsson.

Beskrivelse

Emil Magnus Edvardsson (29) er omtrent 178 cm høy, slank og brunt hår. Han er iført oransje shorts, hvit mønstret T-skjorte og mulig caps, samt Nike joggesko. Han har muligens en blå/turkis behandlingsteip på det ene kneet.

Savnede er i god fysisk form og kan ta seg langt.

Politiet ønsker at de som kan ha sett Emil, som kan ha sett spor etter ham, eller som har andre opplysninger i saken, skal å ta kontakt på tlf. 62 53 90 00 eller 02800.