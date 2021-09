Identiteten til personen som ble funnet død sør for Tesse i Vågå kommune mandag 20. september er nå kjent.

Det melder politiet i en pressemelding.

De pårørende i saken er orientert og de er også gjort kjent med at navnet frigis.

– Familien er veldig takknemlige for at Emil er funnet. Det betyr mye for oss å endelig få vite hva som har skjedd. Vi takker samtidig alle som har bidratt til letearbeidet, sier søster Erle Edvardsson til NRK.

TAKKNEMLIG: Søsteren til Emil, Erle Edvardsson, er glad for å endelig ha fått svar. Foto: Privat

Omkom etter ulykke

Politiet igangsatte leteaksjon i et større område med hjelp fra andre etater og frivillige organisasjoner.

Mandag 20. september ble det gjort funn av en død person i et nærliggende område, og Rettsmedisinsk institutt bekrefter at mannen er savnede Emil Edvardsson.

Han har trolig omkommet etter en ulykke ved kryssing av en mindre bekk.

Politiet har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.

TURBOK: Emil ble meldt savna da han ikke kom hjem etter en tur til Gråhøe i Vågå kommune. Han skrev «Fin tur» i turboka på toppen. Familien har skrevet beskjeder til Emil. Foto: Even Lusæter / NRK

Omfattende leteaksjon

Politiet ba hytteeiere i områdene Heidal, Flatningen, Lemonsjøen, Sjodalen og Tesse spesielt om å sjekke sine hytter og uthus. Det var sør for Tesse at 29-åringen ble funnet.

De oppfordret også alle fastboende i Heidal og Vågå til å sjekke hus og uthus.

Politiet satt inn store ressurser på å finne mannen. De fikk bistand fra frivillige organisasjoner og andre etater.

Mannskaper på bakken, i lufta, med droner og med hund søkte etter Edvardsson.

SØKTE: Leteaksjonen pågikk natt og dag i lengre tid. Foto: Even Lusæter / Even Lusæter

Politiet har tidligere sagt at de var imponert over de frivillige letemannskapene, som bidro godt til søksarbeid over lang tid.

Også søsteren til Edvardsson sier hun er takknemlig for alle som hjalp til.

SØKTE ETTER EMIL: Moren til Emil, Jane Edvardsson (fra venstre), aksjonsleder Tom Erik Heggedal og tidligere statsråd Anniken Hauglie deltok i søket etter Emil, da han ble meldt savnet i juni. Foto: TORBJØRN GIÆVER ERIKSEN