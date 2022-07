Premieren på Peer Gynt-spelet på Gålå er like rundt hjørnet.

I rollen som Peer finner man Aksel Hennie. Han har brukt lang tid på å forstå hvem Peer er.

– Det har gått veldig mange timer og tid med på å forstå og lære seg hva det her er for et menneske.

TATT TID: Det har tatt tid å forstå Peer. Her er Aksel Hennie som Peer og Guri Johnson som mor Åse. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Har pusta og ånda Peer Gynt

Hennie innrømmer at han ikke hadde noe særlig forhold til Peer Gynt før han selv skulle spille rollen.

– Hvordan har det vært å sette seg inn i rollen som Peer Gynt?

– Min inngang til å sette meg inn i den karakteren, er ikke noe annerledes enn alle andre karakterer jeg har satt meg inn i. Forskjellen er at Henrik Ibsen har skrevet et av verdenshistoriens største, viktigste og mest komplekse diktverk.

Regissør Per Olav Sørensen sier Hennie har lagt ned mye arbeid for å forstå Peer.

Aksel har pusta og ånda Peer Gynt i flere måneder allerede. Regissør Per Olav Sørensen

– Han er på en måte blitt Peer, eller den Peer-en som vi ønsker å skape, sier han.

MANGFOLD: I årets oppsetning er har det også vært mye bevissthet rundt mangfold: – Vi må ha folk på scena som ser ut som folk flest. Vi lever i 2022 og ikke 1969, sier regissøren. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Forsøkt å gjøre stykket mer tilgjengelig

I arbeidet med stykket har det vært et mål at det skal være tilgjengelig og forståelig for flest mulig.

– Hvis vi mister folk som bare har lyst til å se en forestilling og bli underholdt, eller ser på dette her for første gang, så mener jeg det er en stor synd mot publikumet vårt, sier Hennie.

Som et grep for å gjøre stykket tilgjengelig, har de lagt ned arbeid i å gjøre teksten lettere å forstå. Uttrykk som «forstukken» er for eksempel byttet ut med «gjemt vekk».

– Uten å forandre eller forenkle for mye, så går det an å bytte om ord som gjør at teksten blir mer tilgjengelig for dagens publikum. Og det tror jeg er viktig og riktig å gjøre.

FORENKLET: Det er gjort endringer i spelet som skal gjøre det litt enklere å forstå. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi vet jo at Ibsen ville at stykkene hans skulle forstås. Vi vet at han var opptatt av at folk skulle få føle noe, forstå noe, bli beriket. Hvis stykkene hans er utilgjengelige, fordi de oppleves gammeldagse eller er utilgjengelig på grunn av andre ting, så begår vi ikke bare en synd mot han, men også mot stoffet og oss selv.

– Spent på hva folk kommer til å tenke

Mimmi Tamba, som spiller Solveig, tror at endringene har gjort stykket mer klart.

– Det er veldig spennende å tørre å gjøre det med teksten til Ibsen, sier hun.

Det blir en annen Peer Gynt enn hun har sett før.

– Jeg er veldig spent på hva folk kommer til å tenke, sier hun.

SOLVEIG: Mimmi Tamba som Solveig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Unikt

Det å jobbe med Peer Gynt på Gålå kan ikke sammenlignes med noe annet Hennie har gjort før.

– Det er både fordi at stykket er det det er, men også alt rundt. Den seriøsiteten og den lidenskapen som jeg opplever av nærområdet og de frivillige i prosjektet, og alle skuespillerne og regissører. Alle i den kreative staben har det samme målet.

Han tror publikum vil få en god opplevelse når de ser stykket.

– Jeg er ganske sikker på at det er umulig å komme hit og se det stykket her uten å ha en tanke og en åpning til en god samtale etterpå, siser Hennie.