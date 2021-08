– Jeg gleder meg enormt til å kunne stå på mitt eget språk og formidle en av de største historiene som er skrevet i Norge. Det gjør jeg virkelig, sier skuespiller Aksel Hennie.

Aksel Hennie. Hennie vil gjøre stykket mer forståelig. Foto: Bård Gundersen/Peer Gynt AS

Han har vært aktuell med flere roller i utlandet. På grunn av pandemien er Hennie blitt mer tilgjengelig for roller hjemme og nå altså hovedrollen i Peer Gynt.

Og neste års Peer Gynt-spel har høye ambisjoner. I 2021 skal spelet nå frem til yngre folk og et større publikum.

– Beklager Ibsen!

– Teater er ikke for en elite. Hvis ikke hvem som helst kan se et teaterstykke, så funker ikke det teaterstykket, sier Aksel Hennie.

– Hvordan skal dere gjøre Peer Gynt tilgjengelig for Abdi, på 15 år, fra Oppsal?

– Hvis Abdi fra Oppsal noen gang har kjent på det å være alene, hvis han noen gang har følt han måtte skryte eller ljuge for å være en del av gjengen: så skal jeg lage en Peer Gynt som passer for ham, sier Hennie.

Men han innrømmer at språket til Henrik Ibsen fra 1867 kan bli en utfordring.

– Det er et krav til meg om at jeg skal gjøre det forståelig. Om det betyr at jeg må skifte ut et ord så gjør jeg det, sier han og folder hendene og ser opp mot himmelen.

Peer Gynt på Gåla 2019. Foto: Illustrasjon Snøhetta - MIR

– En av de største historiene som er skrevet

Aksel Hennie og regissør Per-Olav Sørensen er venner og har samarbeidet før. Blant annet laget de spenningsserien «Nobel – fred for enhver pris» sammen i 2016.

Det er kunstnerisk leder Ellen Horn i Peer Gynt AS som har sørget for at de to skal lage det tradisjonsrike stykket sammen. Hun er lettet og glad over at Sørensen takket ja til regissørjobben på Gålå.

Ellen Horn, Aksel Hennie og Per-Olav. Foto: Bård Gundersen/Peer Gynt AS

– Det er et skup! Per-Olav er en erfaren regissør, som har et sjeldent godt blikk. Han er Norges beste teambuilder og en gledesspreder.

Det er med ærefrykt Sørensen takket ja til jobben.

Per-Olav Sørensen blir ny regissør. Foto: Bård Gundersen/Peer Gynt AS

– Det er kjempeskummelt, og det er vanskelig. Så tenker man: hvem skal spille Peer? Og så ble det Aksel, og da må man jo si ja.

Ellen Horn er minst like begeistret over å ha sikret seg Hennie i rollen som Peer Gynt.

– Det er så jeg må klype meg i armen! Aksel Hennie er et unikt og strålende skuespillertalent jeg har fulgt siden han gikk ut av Teaterhøgskolen. Han innehar alt det som en skuespiller skal ha. Han er følsom, varm, nær, klok, vill og sterk og gal.