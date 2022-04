Maren Lundby er årets Peer Gynt: – Det føles litt uvirkelig

Hvert år deles hedersprisen «Årets Peer Gynt» ut til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I år er det skihopper Maren Lundby som får prisen.

– Det føles veldig bra, litt rart, men veldig artig og fint å bli satt pris på. Det er noe jeg aldri hadde sett for meg, sier Lundby.

I juryens begrunnelse trekkes hennes arbeid for likestilling i hoppbakken, og åpenheten rundt kroppspress frem.

– Kjenner på at det varmer å få så mye fine ord og bli satt pris på det man har gjort. Det tar jeg med meg videre. Det er stort.

– Ikke bevisst valg fra meg

Lundby sier det ikke var bevisst å bli en forkjemper for likestilling i hoppbakken. Foto: Geir Olsen

Lundby har markert seg i samfunnsdebatten for hennes kamp for likestilling mellom mannlige og kvinnelige utøvere i hoppbakken. At hun selv skulle ta opp den kampen, var ikke bevisst.

– Jeg har jo kjempa for likestilling i hoppbakken. Målet mitt var jo egentlig bare å hoppe lengst mulig på ski, og få de samme mulighetene. At det i tillegg har inspirert andre er artig, men jeg har ikke kjempa bevisst for det.

Det er stortingsrepresentantene som avgjør hvem som blir årets Peer Gynt ved skriftlig avstemming. Leder for nominasjonskomiteen Rune Støstad (Ap) sier valget var enkelt.

Leder i nominasjonskomiteen, Rune Støstad (Ap), sier valget var enkelt. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Maren var et soleklart valg. Hun er en av de største stemmene for likestilling innen idretten og en stor rollemodell. Hun har fått til historiske endringer innen hoppsporten. Hun er derfor en verdig vinner av Peer Gynt-prisen

Videre forteller Støstad at de fikk inn mange gode forslag, men at det var en veldig klar vinner blant de nominerte.

– Vi gleder oss til å ta imot Maren i Gudbrandsdalen, og få overrakt hun prisen. Hun skal hedres og det skal bli en stor fest.

– Man blir glad, og stolt. Det føles litt uvirkelig, spesielt når man ser de andre navnene på lista. Jeg var i godt selskap, så det var stas å vinne, sier Lundby.

Åpen om kroppspress

I høst fortalte Lundby at hun måtte stå over OL i Beijing. Et svært tungt valg for OL-vinneren fra 2018, som ikke fikk anledning til å forsvare gullet.

Hun har slitt med å innfri vektforutsetningene i hoppsporten, og var ikke villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

– Når det gjelder kroppspress, så var det bare et naturlig valg for meg å si det som det var. Jeg tenkte så klart på å være et godt forbilde, men et bevisst valg var det absolutt ikke.

Maren Lundby og Rune Støstad. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Åpenheten rundt kroppspress er også en av grunnene til at hun nå får prisen.

– Hun har vært åpen om utfordringer i forhold til egen kropp, og er derfor et forbilde for unge jenter, både innen og utenfor idretten, sier Støstad.

Nå gleder hun seg til å ta imot prisen 6. august på Peer Gynt-spelet på Gålå.

– Jeg har aldri vært på spelet før, så det blir veldig fint. Jeg har sett bilder og videoer fra det tidligere, og det ser veldig fint ut, så jeg gleder meg.