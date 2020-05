Private barnehager savner støtte fra kommunen til smitteverntiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jarle Viken er styrer i Unneland barnehage i Bergen. Barnehagen er liten og privateid, og er inne i tøffe tider økonomisk.

– Når det er vi som åpner samfunnet må vi bli gjort i stand til å gjøre den jobben uten at det går utover smittevernreglene, sier Viken.

Allerede fra første åpningsdag måtte han hente inn ekstra vikarer til å ha nok personell til gruppene i barnehagen.

Til vanlig trenger ikke barnehagen å hente inn ekstra vikarer fra første dag dersom ansatte blir syke.

– Men når strikken er strukket så langt med tanke på personalressurser, må vi sette inn flere vikarer med en gang for å følge smittevernreglene. Det er helt umulig å følge disse og gjøre det innenfor de økonomiske rammene vi har, sier Viken.

BEKYMRET: Jarle Viken, styrer i Unneland barnehage, sier at han må hente penger som skulle gå til andre formål i barnehagen for å overleve økonomisk. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Mange får ikke støtte fra kommunen

I Norge er det omtrent 300 flere private barnehager enn offentlige, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Over halvparten av norske barn i barnehagealder går i disse.

En undersøkelse bestilt av Private barnehagers landsforening (PBL) viser at nesten to av tre barnehager svarer nei på spørsmål om de får støtte fra kommunen i forbindelse med barnehageåpning under koronakrisen. Én av ti svarer ja, og resten svarer «vet ikke.»

– Det er jo en veldig alvorlig situasjonen fordi private barnehager har akkurat de samme kostnadene som de kommunale har. De strekker seg utrolig langt nå, skraper kassene og jobber overtid for å tilby et godt og forsvarlig tilbud, sier Anne Lindboe, leder av PBL.

KREVER LIKEBEHANDLING: Anne Lindboe, leder i Private barnehagers landforening, sier at det pågår en forskjellsbehandling private og offentlige av barnehager i kommunene. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Mer enn 800 private barnehager fra hele landet deltok i undersøkelsen. Lindboe mener regjeringen må pålegge kommunene å gi støtte til barnehagene.

– Vi forutsetter at det skal være likebehandling, og at koronatiden ikke er en tid man skal forskjellsbehandle. Det kan gå utover både tilbud, liv og helse, sier Lindboe.

Mener staten bør bevilge mer

I Bergen går 70 prosent av barna i private barnehager. Bystyret har bevilget 50 millioner kroner til åpningen av skoler og barnehager.

– Bystyrets intensjon var nok at disse skulle først og fremst gå til skoler, men det er åpning for å bruke disse litt på barnehager også, sier Tvinnereim,

Tirsdag bestemte byrådet at både de private og de offentlige barnehagene skal få lik støtte. Men kommunen er avhengig av støtte fra regjeringen for å kunne klare det.

– Her er det kommet større ekstrautgifter i forbindelse med korona, og det er ikke utgifter den enkelte kommunen kan bære. Disse ekstrautgiftene er det veldig viktig at Stortinget og Regjeringen tar opp og dekker. Vi trenger statlig innfall for å nå målene om smittevern, sier Tvinnereim.

BER OM MER STØTTE: Byråd for skole, barnehage og idrett Endre Tvinnereim sier det ikke er klart hvordan pengene fordeles mellom private og offentlige barnehager. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Slik finansieringsmodellen er for private barnehager i dag, vil ikke de private barnehagene få ekstra økonomisk støtte før om to år. Støtten blir beregnet basert på utgiftene til de kommunale barnehagene.

Flere styrere i private barnehager NRK har snakket med, sier at disse pengene må komme i år for at hjulene skal gå rundt. Dersom det blir krav om lengre åpningstider, oppgir nesten alle barnehagene at de ikke har tilstrekkelig med bemanning til dette.

Ifølge Tvinnereim kommer den ekstra støtten i år, gitt at det kommer penger til det.

– Kommunene har fått nok

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet mener at kommunene allerede har fått bevilget nok penger til å støtte barnehagene under koronakrisen.

Johansen peker på at det allerede er bevilget 5 milliarder kroner til kommunene.

HAR FÅTT NOK: Statssekretær Anja Johansen sier at kommunene allerede har fått nok penger til å støtte barnehagene. Foto: Nordland Venstre

– Dette er midler som er lagt i kommunerammen, og her har kommunene et ansvar for å prioritere midlene riktig. Kommunene står fritt til å dekke ekstraordinære kostnader som følge av åpningen av barnehagene. Jeg er opptatt av at kommunene vurderer situasjonen for alle sine barnehager, både private og kommunale. Det vil være ulike behov i ulike deler av landet, skriver Johansen i en e-post til NRK.

Hun tror det ikke blir aktuelt med mer penger senere.

– Foreløpig mener jeg at private barnehager er godt rustet økonomisk til å håndtere eventuelle økte kostnader til vaskepersonalet og andre kostnader. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og jeg mener ikke det er grunnlag for å kompensere særskilt for dette på nåværende tidspunkt.