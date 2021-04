Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På grunn av alderen skulle Jan Bulling vært fullvaksinert for flere uker siden, men 81-åringen har fortsatt ikke fått sin første dose.

Folkehelseinstituttet har prioritert sykehjemsbeboere og de eldste først i vaksinekøen. Etter planen skulle Bulling allerede ha fått to doser sammen med sine jevnaldrende, men en datafeil i Bullings hjemkommune Ringsaker ville det annerledes.

Først da datteren reiste til fastlegen for å høre hvorfor faren enda ikke hadde fått vaksine ble tabben oppdaget. Pensjonisten stod ikke på kommunens vaksineliste i det hele tatt.

– Det skal jo ikke skje at noen faller ut av ei slik liste. Når det har skjedd med meg kan det jo ha skjedd med flere, sier 81-åringen bekymret.

Fikk beskjed allerede i januar

I Ringsaker har de ansvarlige funnet ut at tre eldre personer har falt ut av vaksinelista uten at kommunen vet hvorfor. De frykter det kan være flere som er rammet av samme feil som Bullung.

– Vi går nå nøye gjennom listene på nytt manuelt, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Sverre Rudjord.

Ringsaker har vaksinert 7600 personer. Nå oppfordrer kommunen alle som er i aldersgruppa som de egentlig er ferdig med å vaksinere om å melde fra hvis de ikke har hørt noe

LETER ETTER SVAR: Daglig leder ved Brumunddal legesenter Tommy Andreassen (TV) og kommunalsjef for helse og omsorg Sverre Rudjord vet ikke helt sikkert årsaken til at noen har falt ut av lista for vaksinering. Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi er ikke glad for at dette skjer. Samtidig har vi ikke et hundre prosent vanntett system, sier Rudjord.

Leverandøren av journalsystemet som kommunen bruker, går i dag gjennom sitt system.

Reagerte på treg prosess

I slutten av januar fikk Bulling et digitalt brev om at han snart skulle få beskjed om når han skulle vaksineres. Da det hadde gått to måneder ringte 81-åringen legesenteret i Brumunddal og lurte på hva de mente med snarlig svar siden han ikke hadde hørt noe.

– Jeg fikk beskjed om at jeg sto i køen og at det var mange foran meg, sier han.

SNART VAKSINERT: Torsdag i neste uke får 81-åringen første vaksinedose. Han vil ta vaksinen ikke bare for egen del men for å ikke smitte barn, barnebarn og venner. Foto: Frode Meskau / NRK

Han ringte et par ganger til før påske. Rett etter påske dro datteren til legesenteret for å høre hvorfor han ikke var kalt inn til vaksinering. Da viste det seg at han ikke sto på lista over dem som skulle vaksineres i det hele tatt.

– Jeg er jo i en aldersgruppe der alle ikke er så spreke og heller ikke har et så stort nettverk. Det er ikke alle som har noen som kan ordne opp for seg, sier 81-åringen.

Vet ikke helt hva som skjedde

Daglig leder ved Brumunddal legesenter, Tommy Andreassen, var ikke klar over at 81-åringen hadde falt ut fra lista før Ringsaker Blad omtalte saken.

– Det er veldig uheldig for oss at dette skjer for vi er avhengig av at dataene stemmer, sier han.

Kommunene får hjelp av Helsedirektoratets ytre etat Helfo i å få oversikt over alle innbyggere og deres fastleger. Fastlegelista ligger tilgjengelig elektronisk slik at fastlegene kan importere lista i sitt pasientjournalsystem.

Lederen ved Brumunddal legesenter sier de jobber med å finne ut om det er mangelfulle lister fra Helfo eller om det er journalsystemet som har svikta.

– For at fastlegen skal kunne lese riktig informasjon om fastlegelisten i journalsystemet sitt er det avgjørende at legen har importert listen på riktig måte, sier Johnny Mathisen som er avdelingsdirektør i Helfo saksbehandling og utbetaling.

Han sier det kan ha skjedd en feil når fastlegen har importert sin pasientliste inn i pasientjournalsystemet.

Helfo har ikke fått melding om flere slike tilfeller andre steder i landet.

MÅ MELDE FRA: I Ringsaker er nå 7600 personer vaksinert. De er nesten ferdig med aldersgruppen over 75 år. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Gleder seg til å bli vaksinert

Bulling har endelig fått time til vaksinering neste torsdag. Nå håper han at han ikke faller ut av systemet igjen før han får den andre dosen. For det er ikke bare for sin egen del han vil vaksineres.

– Det er like mye for at jeg ikke skal være noen smitterisiko for barn, barnebarn og andre jeg er i kontakt med, sier han.

81-åringen synes det er hans ansvar å gjøre det han kan for at smitten ikke sprer seg.