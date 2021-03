Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Roger Simensen som eier og driver Sportica AS kunne nesten ikke tro sine egne øyne da han sjekket overvåkningsbildene på treningssenteret på Skarnes i Sør-Odal søndag kveld.

Han hadde nettopp fått en oppringning fra en av de faste kundene som trente på senteret.

Kunden varslet om at en mann fra Viken trente på senteret, som den siste tiden kun har vært åpent for folk i Innlandet.

Overvåkningsbildene NRK har fått tilgang på, viser at mannen klatret og krabbet over svingdøra gjennom en åpning på under 50 centimeter.

Mannen kom i følge med en kvinne. Kvinnen brukte et lånt kort og gikk først inn, men da mannen skulle bruke kortet fungerte det ikke. Han klatret derfor over sperringen.

Klatret og krabbet over svingdøra

Simensen forteller at mannen ikke er bosatt i Innlandet. Han og kvinnen han kom sammen med, hadde lånt et kort av en som er medlem.

Det går ikke an å bruke kortet to ganger etter hverandre, derfor fungerte det bare for hun som gikk inn først.

Simensen sier episoden ut fra smittevernhensyn er alvorlig.

– Vi jobber veldig hardt hver dag for å kunne holde åpent. En av de viktigste tingene er å vite hvem som er her til enhver tid. Vet vi ikke hvem som er her, vil jobben for dem som skal drive med smittesporing være helt umulig.

Over sperringen er det et hull på omtrent 50 cm øverst mot taket. Det var her over svingdøra at den ivrige mannen krøp over for å få trent. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det er ikke første gang at noen har forsøkt å lure seg til trene på treningssenteret. Simensen kjenner til nærmere 40 episoder fordelt på to av de fire treningssentrene i kjeden i de forskjellige stengningene som har vært.

– Vi trodde vi hadde gjort det vi kunne for å hindre at innbyggere fra andre områder med stengte treningssentre ikke skal trene her. Vi bruker mye tid på å sjekke opp hvor folk faktisk bor, sier Simensen.

Slik har folk prøvd å snike seg inn på senteret:

Lånt kortet til andre.

Funnet seg en adresse i området som de har brukt til å registrere seg som kunde.

Lagt inn adressen til bekjente som bor i området og sagt at de bor der på hybel der.

Daglig leder og eier ved Sportica AS, Roger Simensen, er overrasket over treningsviljen til enkelte. – Noen er i overkant kreative, sier han. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Setter smittevern og smittesporing på prøve

Ordfører i regionsentret Kongsvinger, Margrethe Haarr (Sp), sier at dette er et problem for kommunene i randsonen til Oslo og Viken.

– Vi opplever at innbyggere fra områder med mye smitte kommer til kommunene våre for gjøre aktiviteter og kjøpe varer og tjenester.

Kommunene sør i Hedmark har mandag møte med Statsforvalteren i Innlandet der de vil ta opp denne saken.

Flere av kommunene har fått tilbakemeldinger på at kjøpesentrene, trafikkskoler og treningssentre har merket en viss pågang fra innbyggere fra Oslo og Viken.

– Vi som kommuner har få virkemidler mot dette. Vi spør derfor Statsforvalteren om råd og hjelp, sier Haarr.

Margrethe Haarr, Sp-ordfører i Kongsvinger sier at det utgjør en smitterisiko når innbyggere fra Oslo og Viken kommer til nærliggende kommuner for å utrette ting de ikke får gjort i egen kommune. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Tetter alle hull

På treningssenteret i Sør-Odal vet ikke eieren om han skal le eller gråte etter hendelsen søndag.

– Pandemien har vist at noen er desperate etter å trene, sier Simensen.

Han forteller at senteret nå kommer til å tette alle hull for å hindre at flere sniker seg inn for å trene.

– Vi får se hva som blir det neste, sier han.