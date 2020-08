52 i karantene etter at lærer fikk påvist koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag ble alle elevene på 7. trinn sendt hjem etter at en lærer på trinnet hadde testet positivt for covid-19. I alt 44 elever og åtte lærere ble umiddelbart satt i karantene.

– Alle de 44 elevene ble testet i går kveld, og i alt ti lærere og noen assistenter blir testet i dag, sier rektor Per Oskar Stai.

Elevene som nå må være i karantene i 10 dager vil få hjemmeskole. Også 6. trinn er hjemme fredag, fordi lærerne på disse to trinnene deler arbeidsrom.

– De andre klassetrinnene er på skolen som normalt, sier rektor.

Skolen har informert foreldrene på alle trinn om situasjonen.

Skolen kan bli stengt

HJEMSENDT: Rektor Per Oskar Stai måtte sende hjem et helt klassetrinn. Foto: Vibeke Cederkvist

Ridabu skole har rundt 240 elever og 41 ansatte.

Torsdag kveld sa kommunalsjef for opplæring og oppvekst i Hamar kommune, Dordy Wilson, at skolen kan bli stengt, men at det ikke er aktuelt foreløpig.

– Vi i kriseledelsen i Hamar vil følge godt med på dette og det er kun i samråd med kommuneoverlegen og kommunedirektøren at en sånn beslutning vil bli tatt, sier Dordy Wilson.

– Hvilke tiltak som gjøres videre avhenger av svarene på prøvene, sier kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge.

De forventer svar på prøvene i løpet av et døgn eller to.

Smittesporing

Det er foreløpig ikke kjent hvordan og når læreren ble smittet. Kommunens smittesporingsteam jobbet med saken i går kveld.

– Smittesporing rundt dette tilfellet gjorde vi ferdig i går med bruk av mange smittesporere, sier Ketil Egge.

Nå følges symptomene på dem som er satt i karantene nøye, Så vil testresultatene avgjøre videre oppfølging.

– Hvis det ikke er noen sykdomsutvikling og ingen positive tester, så fortsetter vi bare å observere fram til karantenetiden på 10 dager har gått, sier Ketil Egge.

Dersom det viser seg at flere er smittet, må man gå videre med nærkontaktene deres.

Læreren var på leirskole

To klasser ved skolen var på leirskole på Knattholmen i Sandefjord i forrige uke og læreren som har testet positivt var med der.

Kommuneoverlege Ketil Egge sier det ikke har vanskeliggjort eller endret noe når det gjelder smittesporingen.

– Det er to klasser som har vært litt mer sammen gjennom døgnet, men vi har retningslinjer for det, så det blir ikke den helt store forskjellen, sier Egge.

Rektor Per Oskar Stai sier det er vanskelig å vite om de burde ha avlyst leirskolen.

– Vi har jo fulgt retningslinjene både fra kommunelegen i Sandefjord og her i Hamar. Og vi vet ikke hvor smitten kommer fra enda, sier Stai.