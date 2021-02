Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Daniella Mery-Valenzuela fikk påvist korona den 12. desember. Det var som en kraftig forkjølelse, ikke så ille. Det som så skjedde en måned etterpå var det ingen som skjønte noe av.

– Jeg fikk veldig høy feber og ble kortpusta. Så klarte jeg ikke å gå ordentlig, for balansen ble så dårlig, forteller 16-åringen.

Paracet og Ibux fikk feberen litt ned. Men den gikk fort opp igjen. Og det gikk ikke over.

På legevakta fikk hun beskjed om at hun hadde streptokokker og ble satt på antibiotikakur. Men hun ble ikke bedre og dro til legevakta igjen. De ringte sjukehuset i Elverum, men det ble ingen innleggelse. I stedet fikk hun en ny antibiotikakur.

Heller ikke det hjalp.

Da faren kom hjem fra nattevakt noen dager senere, skjønte han at dette ikke gikk bra. Da hadde Daniella hatt over 40 i feber i ni dager.

– Hun var virkelig kortpusta og greide nesten ikke å gå. Det så helt for jævlig ut, sier far Daniel Silva.

Ville bare gråte

For tredje gang ble det tatt prøver på legevakta. De var ikke bra. Alle prøvene som var tatt – først lørdag, så mandag og så torsdag – var like dårlige.

– Vi ble tatt imot av en ny lege og han sa at jeg burde vært lagt inn på sjukehus første gangen jeg kom dit, for alle prøvene var dårlige, og jeg ble jo verre for hver dag, forteller Daniella.

Daniella Mery-Valenzuela må gå mye for å komme seg igjen mis-c sykdommen. Foto: Ola Bjørlo Strande

På akuttavdelingen på sjukehuset i Elverum ble 16-åringen tatt imot av et helt kobbel av leger. De tok masse prøver og forsto nå at dette kunne være ettervirkninger av korona-sjukdommen. Og at det var veldig alvorlig.

– Jeg var litt redd. Når jeg slet med å puste, sier Daniella.

Fra Elverum bar det videre til Ullevål i Oslo, der hun ble lagt i respirator i fem dager. Det var en skremmende opplevelse for både Daniella og faren. Han prøvde å ikke vise hvor redd han var.

– Heldigvis fikk jeg lov til å være med henne. Jeg satt hos henne hele tida. Og bare jeg så magen hennes gikk opp og ned, så var jeg fornøyd, sier faren.

Daniella hadde fått MIS-C. Det er en sjelden, men alvorlig betennelsessykdom hos barn eller ungdommer, som kan oppstå i ukene etter gjennomgått covid-19.

Dette er MIS-C - en alvorlig betennelsessykdom Ekspandér faktaboks MIS-C er en sjelden, men alvorlig betennelsessykdom hos barn eller ungdommer, som kan oppstå i ukene etter gjennomgått covid-19. Hva er MIS-C? MIS-C er en ny sykdom som kan oppstå hos barn og unge etter infeksjon med SARS-CoV-2. Forkortelsen MIS-C er formet av det engelske sykdomsnavnet: "Multisystem Inflammatory Syndrom in children". Sykdommen er en betennelsestilstand i flere organer: Hud, slimhinner, hjerte, lunger, mage-tarmkanal, lever, nyrer, etter gjennomgått covid-19. Forekomst Tilstanden er sjelden. Det er beskrevet ett tilfelle fra Ullevål Sykehus i juni 2020, og rapporter om at det har vært flere tilfeller i Norge. De første tilfellene ble beskrevet i Storbritannia i mars 2020. Etter hvert er det rapportert lignende tilfeller i de fleste land med høy forekomst av covid-19. I USA ble det registrert 570 tilfeller i månedene mars-juli 2020. I starten av januar 2021 rapporteres det at totalt rundt hundre barn har fått tilstanden MIS-C i Sverige, og alvorlighetsgraden blant dem har variert. Rundt 30 har vært livstruende syke og har trengt intensivbehandling. Årsaker Sykdommen er en komplikasjon til covid-19. Årsaken til sykdomsutviklingen er ikke kjent. Det antas at kroppens immunforsvar på en måte overreagerer mot koronaviruset SARS-CoV-2, og starter en generell betennelsesprosess som fortsetter etter at den akutte covid-19-sykdommen er over. Symptomer og tegn Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget egne kriterier/krav med en liste på 6 punkter som må være med for å stille denne diagnosen. Punktene er (1) Alder 0-19 år. (2) Feber i minst tre dager. (3) Tegn til sykdom i minst to ulike organer (hud/slimhinner/øyne, lavt blodtrykk eller sjokk, hjertesykdom, blodlevringsforstyrrelser, akutte magetarm-plager). (4) Forhøyet senkning eller CRP. (5) Ingen annen sannsynlig forklaring. (6) Positiv test for koronavirus, enten viruspåvisning eller antistoffer. Barna med denne tilstanden har blitt lagt inn i sykehus. Som regel melder symptomene seg 3-6 uker etter covid-19. Alle har ved innleggelse hatt feber i tre dager eller mer, og nesten alle har hatt mageplager i form av magesmerter, kvalme eller løs mage. Ca. halvparten har også hatt utslett i hud og/eller slimhinner i øyne eller munn. En stor andel har vært svært dårlige med såkalt sjokk - lavt blodtrykk, rask puls med svekket blodomløp, pustevansker og redusert bevissthet. Diagnostikk Diagnosen stilles ved kriteriene som beskrevet over. Det vil si at det kreves grundig undersøkelse med blodprøver og koronatesting for å bekrefte diagnosen. Det er også viktig å utelukke andre alvorlige sykdommer som kan gi lignende symptomer, slik som blodforgiftning (sepsis), tarminfeksjoner, alvorlige hjerte- og eller lungesykdommer. Barna blir derfor undersøkt for en rekke ulike virus- og bakteriesykdommer, og det blir blant annet foretatt ultralydundersøkelser av hjerte og røntgen av lunger. Behandling Sykdommen har mange felles trekk med en annen alvorlig immunologisk sykdom hos barn som heter Kawasakis sykdom. Nær 50 prosent av pasientene med MIS-C tilfredsstiller også noen eller flere av kriteriene for den diagnosen - hvor kransårene i hjertet kan bli skadet. Alle pasientene med MIS-C får derfor den samme behandlingen som man gir til Kawasaki-pasientene, det vil si immunglobuliner direkte i blodet, og acetylsalisylsyre tabletter, for å forebygge hjerteskade. En stor andel av pasientene som er beskrevet hittil (januar 2021) har også hatt behov for intensivbehandling, og mange har trengt intravenøs væskebehandling og noen har hatt behov for pustehjelp (respirator). Forløp og prognose Prognosen på kort sikt er god. Barna er ofte alvorlig syke, men de aller fleste kommer seg raskt og kan skrives ut fra sykehuset etter ca. en ukes behandling. Dødeligheten i akutt fase i det store materialet på 570 pasienter fra USA var på 1,8 prosent. I Sverige er det så langt ikke rapportert om døde. Det er enda for tidlig å fastslå om sykdommen gir noen langtidseffekter. Man er blant annet bekymret for om noen kan få skader av kransårene, slik som ved Kawasakis sykdom. KILDE: NHI

– Ingen skal måtte oppleve dette

Foreldrene reagerer kraftig på at datteren ikke ble sendt til sjukehus med en gang. Nå har de klaget til pasientombudet og statsforvalteren.

– Hvorfor? Hvorfor ble hun ikke lagt inn når det var så ille som det var, spør Daniel Silva?

Foreldrene spør hvorfor det ikke ble reagert før, når prøvene var så dårlige allerede første gang datteren var der. De hadde jentas journal.

– Hvorfor tenkte de ikke på at det kunne ha noe med korona-infeksjonen å gjøre, midt under en pandemi? Vi stolte på legene. Vi stolte på at antibiotikaen skulle virke, også gjorde den ikke det. Når vi måtte dit tre ganger før vi fikk hjelp, da er det noe gæli, sier faren.

Han følte ingen lettelse over at datteren endelig ble sendt til sjukehus.

– Jeg ble redd da legen fortalte hvor ille det var. Da kjente jeg at jeg bare hadde lyst til å gråte og gråte.

Daniella Mery-Valenzuela må blåse i fløyte for å trene opp igjen lungene, her med far Daniel Silva. Foto: Ola Bjørlo Strande

De forteller Daniellas historie i håp om at ingen skal måtte oppleve det samme som dem.

– Jeg vil ikke at noen barn skal oppleve dette. Jeg vil ikke at noen foreldre skal oppleve dette. For det var rett og slett et helvete. Å se datteren din i så dårlig form at hun kunne ha mistet livet, sier faren.

Lei seg på legevakta

Bent Lindberg, som er overlege ved Hedmarken legevakt, sier saken har preget de ansatte ved legevakta.

– Vi tar denne saken på største alvor. Vi har vært veldig lei oss for at denne unge jenta fikk et så alvorlig sykdomsforløp. Og vi ble veldig letta da vi forsto at hun var skrevet ut fra Ullevål, sier Lindberg.

Vi har selv bedt om å bli gransket i denne saken, sier Bent Lindberg, overlege ved Hedmarken legevakt. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Han sier de i ettertid ser at Daniella burde blitt lagt inn tidligere. Derfor har legevakta selv sendt saken til statsforvalteren og bedt fylkeslegen vurdere deres rolle, og om de burde skjønt hva diagnosen var på et tidligere tidspunkt.

Forsto alvoret på sjukehuset

Overlege i barnesykdommer på sjukehuset i Elverum, Line Kathrine Lund, sier MIS-C er svært sjelden, men alvorlig.

Hun kan ikke svare på hvorfor den første henvendelsen til sjukehuset ble avvist. Men i papirene kan det se ut som om det var andre problemstillinger som ble diskutert, og at det ikke ble oppfattet at Daniella hadde hatt korona.

– I barneavdelingen er vi svært opptatt av dette og godt forberedt. Derfor tror jeg vi hadde tatt henne hit umiddelbart om vi fikk informasjon om at hun hadde gjennomgått covid-19 disse ukene i forkant, sier overlegen.

Daniella ble tatt i mot på intensivavdelingen i Elverum før hun ble sendt videre til Ullevål. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun forteller at de forsto hva det var i samtalen med legen under det tredje legevaktbesøket til Daniella.

– Så da hun kom sto vi klare med personell fra intensivavdelingen og tok nødvendige prøver for å sortere og begynne behandling raskt, sier Lund.

Fordi det har vært så få av disse tilfellene sendte de henne videre til Ullevål, der de har mest erfaring med å behandle denne tilstanden.

Ikke forsvarlig behandling

Foto: Ola Bjørlo Strande

Pasient- og brukerombudet i Innlandet mistenker at Daniella ikke fikk forsvarlig behandling på legevakta. De har sendt saken til Norsk pasientskadeerstatning og statsforvalteren.

– Fordi det er såpass alvorlig. Sånn at de får sett om det er grunnlag for å opprette tilsyn. Jeg mener det er mye i denne saken som tyder på at det er grunn til å opprette tilsyn, sier seniorrådgiver Marit Alver Jacobsen.

Vil møte venner og gå på skolen

Etter fem dager fikk Daniella komme ut av respiratoren og begynne å bevege seg litt igjen.

– Det var ganske hardt å ta innover seg at det var så alvorlig. At jeg kunne ha dødd, sier 16-åringen.

Nå har hun vært hjemme i to uker, men er fortsatt ikke frisk. Hun gjør øvelser hver dag for å forbedre lungekapasiteten. Både hjertet og lungene hennes skal følges opp på kontroller.

– Jeg får ikke lov til å være alene enda. Jeg må fortsette med inhalasjoner og blåse i den fløyta og være i aktivitet. Jeg må gå mye for ikke å få blodpropp i beina og bruke støttestrømper.

Daniella Mery-Valenzuela må trene opp igjen lungene med å puste inn saltvannsdamp. Foto: Ola Bjørlo Strande

Men hun merker at det går bedre.

– Nå kan jeg puste mye dypere enn jeg kunne da jeg kom hjem. Jeg får positive tanker, om at jeg er på bedringens vei og at jeg kan komme meg tilbake til hverdagen.

Nå er målet hennes å få gå på skolen igjen og være sammen med vennene.