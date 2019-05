Det var i 16-tiden mandag ettermiddag at senterleder Geir Jakobsen på Husnes storsenter i Kvinnherad så seg nødt til å advare tenåringsforeldrene i bygden offentlig:

«Bare nå i helgen har vi hatt flere gjenger som ødelegger inventar, rullestoler, skitner til stellerommet, raserer lekerommet, ødelegger skilter, skriver på veggene og knuser fasadeplater for et titalls tusen kroner», skrev Jakobsen i et innlegg på Facebook-gruppen «Kvardagsprat i Kvinnherad», som har over 5600 medlemmer.

– Ble gjenkjent på få minutter

Innlegget var illustrert med et overvåkingsbilde av tre ungdommer, hvor to av dem kjører rundt i senterets rullestoler, ment for eldre og handikappede.

Bare minutter etter fikk guttene på bildet tilsendt bilder av innlegget på Snapchat.

– Bildet var så dårlig sladdet at de ble gjenkjent med én gang. Jeg mener dette må være et brudd på loven om personvern, sier mor til en 15 år gammel gutt som er med på bildet.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn og bilde av hensyn til sønnen.

– Jeg skal på ingen måte unnskylde det guttene har gjort. De har oppført seg som apekatter og jeg har full forståelse for at Jakobsen reagerer. Men dette er ikke veien å gå, mener hun.

ANGRER IKKE: Senterleder Geir Jakobsen ved Husnes storsenter har også tidligere gått ut mot ungdommens oppførsel. I fjor høst fikk senteret stor oppmerksomhet fordi jenter lot vannet renne mens de gikk på do, noe som skapte oversvømmelse på senteret. Foto: Hilde Elise Førde-Tislevoll / Kvinnheringen

Håper bildet virker forebyggende

Senterleder Geir Jakobsen sier han kun har fått én negativ reaksjon etter at han la ut bildet. Han angrer overhodet ikke på publiseringen.

– Absolutt ikke. Bildet godt nok sladdet, og dette er noe de har gjort midt i åpningstiden med flere av senterets kunder i umiddelbar nærhet, sier Jakobsen.

– Hadde det ikke vært bedre å kalle foreldrene inn til en samtale uten å legge ut bilde?

– Vi gjør det også. Bildet er for å få foreldrene til å ta tak i dette på et tidlig stadium, før ungdommene gjør noe som resulterer i en regning på flere titalls tusen kroner, sier senterlederen.

Kan være krenking av personvernet

Den ene guttens mor vil nå ta saken videre til Datatilsynet, som maner til forsiktighet med bruk av slike bilder på Facebook og andre steder på nett.

– Å publisere overvåkingsbilder i sosiale medier uten samtykke fra de som er på bildet, er i utgangspunktet en krenking av personvernet, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Ballangrud.

Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke har gått inn i denne konkrete saken.

– Selv om anonymisering kan redusere personvernulemper, er det fallgruver å være obs på. Man må vurdere grundig om bildene virkelig er så anonyme som man tror, sier Ballangrud.

Et bilde regnes som en personopplysning dersom det kan knyttes til en identifisert eller en identifiserbar person.

– Så er det også viktig å spørre seg hva som er god nok sladding i hvert enkelt tilfelle. Det kan hende at det som er godt nok på et svært kjøpesenter med masse folk ikke er tilstrekkelig på et lite senter og sted hvor alle kjenner alle.

Brudd på personvernreglene kan føre til sanksjoner fra Datatilsynet, alt fra advarsler til tvangsmulkt.

