Vil gi utenlandske studenter ærefrykt for norsk natur

– Det var fryktelig tragisk da vi fikk den første dødsulykken. Og da vi året etterpå fikk en til, var det helt klart for meg at dette kunne vi ikke la gå upåaktet hen, sier viserektor for internasjonalisering ved Universitetet i Bergen (UiB), Anne Christine Johannessen.

I oktober 2014 døde en mannlig UiB-student fra Tyskland da han falt i en elv i Aurland. I september 2015 døde en 24 år gammel kvinnelig UiB-student fra Australia da hun falt fra Trolltunga.

– Vi måtte gjøre noe, og sørge for at studentene i alle fall får den informasjonen de trenger for å kunne ta sine forholdsregler, sier Johannessen.

– Skal gå så mye i fjellet som jeg kan

Dette semesteret tar UiB imot rundt 400 utenlandske utvekslingsstudenter.

Da de i forrige uke ble tatt imot i Bergen, fikk de blant annet delta på en sesjon med Røde Kors og Den Norske Turistforening, som informerte om fjellvettreglene og farene ved å ferdes i norsk natur, og spesielt i fjellet.

Jensen er en av flere utvekslingsstudenter NRK snakker med som sier de valgte Norge nettopp på grunn av naturen.

– Jeg har alltid vært glad i å gå turer, og elsker å oppleve naturen. Jeg skal gå så mye i fjellet som jeg kan mens jeg er i Norge, sier dansken.

– Vet ikke at fjellet kan være en fiende

– Det er en del studenter som velger å komme til Bergen og Vestlandet fordi vi har en veldig spennende natur som utfordrer dem, sier viserektor Johannessen.

God informasjon kan forhindre ulykker, tror hun.

– De utenlandske studentene ønsker å oppleve mest mulig på kortest mulig tid. Men de har ikke den erfaringen som vi nordmenn har, om at fjellet både kan være en venn og en fiende, og at stormfullt vær er noe man må forberede seg på. Og da kan det skje alvorlige ulykker, sier viserektoren.

– Man skal ikke utfordre naturen

Røde Kors roser universitetet for tiltaket.

– Disse studentene er ofte ikke vant til å ferdes i fjellet, så det er veldig positivt at man får ut informasjon på denne måten. Det kan være med på å forhindre aksjoner for hjelpekorpsene rundtom, og bedre sikkerheten for studentene, sier områdeleder i Odda Røde Kors, Yngve Vestrheim.

I fjor var han med på hele 30 av de rekordmange redningsaksjonene til Trolltunga.

Danske Fredrikke Jensen tror Vestrheim og kollegaene skal slippe å redde henne.

– Jeg har ordentlige sko, og en kjæreste som har vært speider og har alt utstyr. Så jeg tenker å gå sammen med ham og andre, og er veldig oppmerksom på at man ikke skal utfordre naturen. Man skal kun utfordre seg selv, og kjenne sine grenser, sier Jensen.