Såkalte «loot-bokser» er forundringspakkene som stadig blir en mer utbredt ingrediens i dataspill.

Men flere frykter at boksene, som kan kjøpes for å få progresjon eller ekstra belønninger i dataspillene, kan føre til at unge blir pengespillavhengige.

Stortingspolitiker Abid Raja (V) er en av dem som reagerer på praksisen.

– Måten disse boksene er laget for å lokke penger, er noe vi må ta på alvor. Sønnen min spiller ett av disse spillene og spør ofte om vi kan kjøpe flere bokser. Det har en hektende effekt, særlig for barn, sier Raja til NRK

Slik fungerer «loot-bokser» Ekspandér faktaboks Boksene er noe spillerne kan kjøpe underveis i spillet.

Man kan betale med opptjente spillpoeng, eller de kan bli avkrevd ekte penger. Mulige belønninger er fordeler i spillet, nye kostymer, våpen eller annet for å komme seg videre i handlingen.

Det du får, er imidlertid ikke alltid åpenbart. Hvis det er noe spesielt du ønsker å kjøpe, kan du risikere å måtte kjøpe mange bokser før du får akkurat det våpenet eller det kostymet du vil ha.

Kina vedtok reguleringer rundt boksene i desember 2016. Der må alle spillutviklere oppgi sannsynligheten for å få de forskjellige objektene i spillet. Noen av de sjeldneste tingene hadde en sannsynlighet på 0,1 prosent.

Diskusjonen om reguleringer har vært oppe i flere land, både i Belgia og England har det blitt diskutert i de siste månedene. I Belgia undersøker man om dette kan betegnes som gambling. Kilde: Wikipedia / Gamer.no

Diskusjon i flere land

Forrige uke krevde han svar fra regjeringen.

– Er justisministeren bevisst utfordringen med «loot-boxes» og spillvaluta, og akter statsråden å ta opp problematikken i relevante europapolitiske fora for å sikre en europeisk løsning?, spurte Raja i et skriftlig spørsmål til justisministeren.

Diskusjonen om belønningsboksene foregår nemlig i flere land. Både USA og Belgia har diskutert om praksisen faller inn under lotteri- og gamblinglover.

I mange tilfeller betaler spillerne for bokser, uten å vite hva de får.

– I de verste tilfellene kan du ha brukt 10.000 kroner, og fortsatt ikke ha fått det du vil, sa førsteamanuensis Rune Mentzoni ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) tidligere denne uken.

TRENGER MER KUNNSKAP: Raja sier bokser kan ha en avhengighetsskapende effekt på barn og sier departementet må være på ballen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– For tidlig å ta stilling

Tidligere denne uken svarte kulturminister Linda Hofstad Helleland på spørsmålet til Raja. Blant annet skriver hun:

– I meldingen konkluderte departementet med at det er for tidlig å ta stilling til om slike spill bør falle inn under virkeområdet for pengespillovgivningen, skriver Helleland.

Videre viser hun til at Kulturdepartementet har satt ned en tverrfaglig gruppe, ledet av Lotteritilsynet, som skal følge utviklingen av sosiale nettverksspill. Gruppen hadde sitt første møte i september.

SATT NED EN GRUPPE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland, svarer at de har satt ned en gruppe ledet av lotteritilsynet. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Raja: – Det haster

Men Raja er ikke fornøyd med svaret fra kulturministeren.

– Jeg hadde helst sett at departementet hadde bedt om en oppfølging av denne gruppa. Da kan vi finne ut hvordan dette pengespill-lignende lotteriet skal reguleres. Dette må vi få på plass så fort som mulig, for spillutviklingen kommer ikke til å stoppe, kommenterer Raja til NRK.

Også Geir Jørgen Bekkevold, familie- og kulturpolitisk talsmann i KrF, er kritisk til det han mener lokketilbud i dataspillene.

– Her vet ikke spilleren hva de får, dette kan drive spilleren til å kjøpe mer og kan bli svært vanedannende, sier Bekkevold.

NRK har spurt Kulturdepartementet om en kommentar, men de henviser til kulturministerens svar til Raja.