Forundringspakker, såkalte «loot-bokser», blir en stadig mer utbredt ingrediens i dataspill.

«Loot-boksene» kan kjøpes av spillerne for å få progresjon eller ekstra belønninger i spillene, og det er enkelt å bruke nokså store pengesummer, også for mindreårige.

På denne måten tjener spillutviklere penger på spill som i utgangspunktet er gratis, eller mer på spill brukerne allerede har betalt for.

Men i mange tilfeller betaler spillerne uten å vite hva de får. Det er en praksis flere er kritiske til.

– I de verste tilfellene kan du ha brukt 10.000 kroner, og fortsatt ikke ha fått det du vil, sier førsteamanuensis Rune Mentzoni ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Han har forsket på penge- og dataspillavhengighet, og mener denne typen kjøpsmuligheter i spill bør stoppes.

Praksisen er allerede regulert i Kina. Flere europeiske land vurderer det samme (se faktaboks), og flere tar nå til orde for at også Norge burde stramme inn.

Slik fungerer «loot-bokser» Ekspandér faktaboks Boksene er noe spillerne kan kjøpe underveis i spillet.

Man kan betale med opptjente spillpoeng, eller de kan bli avkrevd ekte penger. Mulige belønninger er fordeler i spillet, nye kostymer, våpen eller annet for å komme seg videre i handlingen.

Det du får, er imidlertid ikke alltid åpenbart. Hvis det er noe spesielt du ønsker å kjøpe, kan du risikere å måtte kjøpe mange bokser før du får akkurat det våpenet eller det kostymet du vil ha.

Kina vedtok reguleringer rundt boksene i desember 2016. Der må alle spillutviklere oppgi sannsynligheten for å få de forskjellige objektene i spillet. Noen av de sjeldneste tingene hadde en sannsynlighet på 0,1 prosent.

Diskusjonen om reguleringer har vært oppe i flere land, både i Belgia og England har det blitt diskutert i de siste månedene. I Belgia undersøker man om dette kan betegnes som gambling. Kilde: Wikipedia / Gamer.no

Mener det ligner gambling

Tidligere spilljournalist i VG, Rune Fjeld Olsen, har fulgt bransjen i over 20 år. Han er tydelig på at denne formen for pengebruk må reguleres bedre.

IKKE PRINSIPIELT IMOT: Rune Fjeld Olsen er ikke imot konseptet loot-bokser, så lenge innholdet ikke gir direkte fordeler i spillet. Foto: Level Up

– Vi har reguleringer på kasinodrift, gambling og pengespill i Norge. Vi burde også ha det her, ikke minst fordi det er mange spillere under 18 år. Barn bør beskyttes mot dette, mener Olsen.

«Loot-boksene», som direkte oversatt betyr «tyvegods-bokser», har fått hard medfart, særlig i forbindelse med det ferske storspillet «Star Wars Battlefront 2».

Her var betalte belønningsbokser opprinnelig eneste måte å komme seg videre i spillet på. Men etter sterke reaksjoner på sosiale medier ble muligheten til å bruke ekte penger fjernet.

Blant annet skrev NRK Filmpolitiet i sin anmeldelse at «Loot-bokser» ødelegger hele spillet.

HARD KRITIKK: I det nylig utgitte «Star Wars Battlefront 2» var belønningsbokser tenkt å bli en essensiell del av spillet. Det var før brukere ropte ut på sosiale medier. Foto: EA / Disney

Advarer mot avhengighet

Rune Mentzoni ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB mener noen av boks-salgene kan karakteriseres som kynisk utnyttelse av spillerne.

– Det går fra ganske uskyldige mekanismer til nærmest å bli rovdyraktig mot spillerne, sier han.

VIL HA BEDRE MERKING: – Jeg håper og tror det kommer noen reguleringer rundt det som gjør at det lander på et mer fornuftig nivå enn i dag, sier Rune Mentzoni. Foto: Markus Vangen / NRK

Mentzoni mener pengebruk i spill i verste fall kan være første steg på veien mot spilleavhengighet.

– Det er ikke helt fjernt å tenke at dette kan være vei inn i pengespill for noen som opprinnelig er mest interessert i dataspill. Man læres opp til en tanke om at bruker du penger, får du premier, påpeker førsteamanuensen.

Ser på problemstillingen

Foreløpig godkjenner norske myndigheter praksisen, og ser ikke på det som gambling. Det begrunner de slik:

– Du kjøper faktisk en vare eller et produkt. Her får alle det de har bestilt, nemlig boksen, selv om det vil variere hva den inneholder, sier Trude Felde, seniorrådgiver i Lotteritilsynet.

Men det kan komme endringer. Lotteritilsynet har satt ned et utvalg for å se nærmere på lotteriloven, der praksisen kan bli vurdert.