Uklart om de evakuerte får flytte hjem i dag

– Natten har ikke vært så bra. Det er vanskelig å få sove, sier Jorunn Hellen, som er en av de evakuerte.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og lensmannen i Hardanger besluttet mandag ettermiddag å evakuere hun og 28 andre fra 15 hus på Tokheim i Odda kommune.

Snøskredfaren er stor i området, og er satt til nivå 4, som er nest høyeste nivå.

Nå tror Hellen at hun ikke får komme hjem i dag.

– Jeg tar det som en selvfølge at vi ikke får komme hjem i dag, men det er egentlig bedre enn å være redd for at det skal gå et skred, sier Jorunn Hellen.

AVSPERRET: Politiet har satt opp sperrebånd rundt de evakuerte husene på Tokheim. Foto: Tale Hauso / NRK

Utsatte vurdering

I natt har det vært mye nedbør i Odda, som regn nede og snø på fjellet.

Det er meldt regn og vind i Odda i dag, og skydekket er lavt. På grunn av tåken måtte geologene utsette vurderingen sin fra klokken ni.

– Vi ser at det er skredløp nedover, og det ligger snø nedover mot bebyggelsen. Men det vi er bekymret er det vi ikke ser her, sier ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap).

Sammen med lensmann har han kjørt så langt opp i fjellet det går, se på rasområdet, ta bilder og sende dem til geologen. Deretter skal NVE og NGI gi råd som politiet vurderer.

– Jeg tror ikke at vi trenger å evakuere flere, sier Aga Haug.

Fredag gikk det et snøras i Tokheimlia i Odda, samme område som de 15 evakuerte boligene står i: