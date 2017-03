– Jeg stod og laget middag da det banket på døren. Utenfor stod to politifolk og sa vi måtte evakuere. Jeg skvatt litt da, sier Jorunn Hellen.

Hun bor i et av de 15 husene som Odda kommune sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og politiet besluttet å evakuere i ettermiddag.

Rundt 30 personer er ifølge politiet evakuert fra boligene.

Holdt informasjonsmøte

De evakuerte ble fraktet til Hardanger hotell i Odda. Evakueringen startet litt før klokken 19 og politiet gikk fra dør til dør for å sørge for at de fikk med seg alle.

Den kommunale kriseledelsen hadde møte om situasjonen klokken 20 mandag kveld. Deretter ble det holdt et informasjonsmøte for de evakuerte på hotellet klokken 20.30. Der var blant andre ordføreren, kommunelegen og politiet til stede.

De evakuerte på hotellet får ny informasjon i morgen klokken 16.

– Nå får vi bare vente og se hva som skjer. Det er ikke annet å gjøre, sier Hellen.

Flere ras

Det har de siste dagene gått flere snøras i området på Tokheim.

– Jeg stod og så på da det raste på fredag. Det var en vekker, forteller Hellen.

NGI gikk tidligere mandag ut og varslet om forholdene, skriver Hardanger-Folkeblad.

– Været er veldig spesielt. Det er mye snø i fjellet, og det har bygget seg opp store skavler, sier ordfører i Odda Roald Aga Haug (Ap) til NRK.

Skredfaren blir av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdert til farenivå 4. Det vil bli tatt en ny vurdering av situasjonen i morgen tidlig.

Se video fra raset i Odda fredag:

RAS: Fredag gikk det et ras i Tokheimlia i Odda. Det er i samme område 15 boliger i kveld er evakuert.

Tok imot de evakuerte

Hotelleier på Hardanger hotell i Odda, Ole Melkeraaen, har tatt imot de evakuerte i kveld.

– Vi er i ferd med innkvartere dem nå. Kommunens representanter er også til stede, sier Melkeraaen.

Mannskaper fra lensmannskontoret i Odda tok seg av evakueringen.

– De har tilstrekkelig med mannskap til å håndtere dette. Politiets primære oppgave i denne situasjonen er å få folk bort fra det rasfarlige området, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Arve Samsonsen.