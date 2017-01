– Det er i stor grad forskning som har gitt anerkjennelse i akademiske miljøer, ikke undervisning. Så det er veldig bra at man nå prøver å endre dette, sier professor Øyvind Fiksen ved Instiutt for biologi på Universitetet i Bergen (UiB).

Han er en av forskerne på matematisk-naturvitenskapelig fakultet som innen 31. januar kan søke om å få tittelen «fremragende underviser».

Det innebærer en lønnsøkning på rundt 50.000 kroner i året.

– Ordningen gir oss en sjanse til å vise frem våre tanker om læringsmetoder, og det oppfordrer oss til å holde oss oppdatert på forskning om hvilke undervisningsmetoder som fungerer best, sier Fiksen.

Prøveordningen ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet er den første av sitt slag i Norge, men både NTNU og Universitetet i Tromsø (UiT) er i gang med planleggingen av tilsvarende ordninger.

GLEDELIG: Masterstudent Kjell Roymond Olsen sier at mange studenter lenge har ønsket seg mer fokus på undervisning fra de ansatte, og er glad for at UiB nå har innført en belønningsordning. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Fremragende underviser Ekspandér faktaboks Prøveordning for 5 år på matnat-fakultet ved Universitetet i Bergen.

Første søknadsfrist 31. januar 2017.

Søker blir vurdert på den totale utdanningsaktiviteten, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, ledelse og evaluering.

Undervisere som får statusen danner fakultetets Pedagogiske akademi, og skal bidra til en kollegial undervisningskultur.

Professorer og førsteamanuenser kan søke om tittelen, og får en lønnsøkning på rundt 50.000 kroner årlig.

Lønnsøkningen blir enten gitt som en fast sum som tildeles alle som får tittelen, eller en økning i form av at man går opp et par lønnstrinn, ifølge viserektor Oddrun Samdal

Søknader vurderes mot fire områder: Fokus på studentens læring En klar utvikling over tid En forskende tilnærming En kollegial holdning og praksis Kilde: Universitetet i Bergen

Vil heve statusen til undervisning

– En god underviser er en som er opptatt av hvordan man best mulig kan bidra til studentens læring, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

– Det innebærer læring gjennom diskusjoner, gruppearbeid, oppgaver og tradisjonelle forelesninger, forklarer hun.

Samdal erkjenner at det har vært et problem at forskning har hatt høyere status enn undervisning i en del akademiske miljøer.

– Derfor er det å få en tilnærming der undervisning skal være like prioritert og anerkjent som god forskning en viktig del av «fremragende underviser»-satsingen, sier Samdal.

STATUS: Viserektor for undervisning Oddrun Samdal ved UiB sier at de gjennom den nye ordningen ønsker å heve statusen det å undervise har. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Kan bli nasjonalt krav

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet sier han er svært fornøyd med endringene som skjer på UiB, NTNU og UiT.

– Det å merrittere god undervisning, vil gjøre at det får like mye prestisje å være en god underviser, som å være en god forskning, sier Haugstad.

Kunnskapsdepartementet har gitt tydelige signaler om at det i stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, som presenteres i januar, kan bli et krav å belønne god undervisning.

– Det kan slett ikke utelukkes, for det er viktig at studenter også utenfor Bergen, Trondheim og Tromsø får glede av dette, sier Haugstad.

SØKER: Øyvind Fiksen og andre ansatte ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet har frist til 31. januar med å søke om å få lønnsøkning. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– Etterlyst av studentene

– Dette syns jeg er fantastisk, det er helt klart et steg i riktig retning, sier Kjell Roymond Olsen, masterstudent i utviklingsbiologi og fysiologi ved UiB.

Han har vært studentrepresentant ved fakultet sitt, og sier at studentene lenge har etterlyst mer fokus på undervisning.

– Det er trist at det at det kommer så sent som i 2017, for universitetene har jo holdt på med undervisning i mange, mange år. Men jeg tror dette er en veldig god mulighet til å heve kvaliteten på undervisningen, sier Olsen.