Grong mottak blir lagt ned: – Fryktelig trist

– Vi synes først og fremst det er fryktelig trist for beboerne våre, som har et godt og trygt botilbud, og ei veldig sterk tilknytning til Grong mottak, sier mottaksleder ved Grong mottakssenter Vera Testad Midtgard.

Fredag ble det klart at UDI legger ned det ordinære mottaket i Grong med sine 150 plasser. Ordfører Skjalg Åkerøy sier dette vil ha negative konsekvenser for kommunen.

– Det er en utfordring for kommuneøkonomien, vi mister arbeidsplasser, og det er negativt for handelsstanden, sier Åkerøy.

Vil kjempe imot vedtaket

Mottaket i Grong har vært i drift siden 1998. Åtte ansatte ved mottaket, seks og et halvt årsverk, mister nå jobben.

– De ansatte er veldig lei seg, for vi driver et godt mottak, og har holdt på i mange år, sier Midtgard.

Ordfører Skjalg Åkerøy sier han vil kjempe for å beholde mottaket. Foto: Rita Kleven / NRK

Kommunen skriver i et informasjonsskriv at det må påregnes en reduksjon på cirka 15 ansatte i kommunen.

– Nå ser vi fremover for å finne ut hva vi kan gjøre for å endre vedtaket om å legge ned mottaket, sier ordfører Åkerøy.

Kommunen har allerede avtalt et møte med UDI i Trondheim på mandag for å få høre årsaken til at akkurat Grong mottak ble nedlagt.

– Vi har 17 års erfaring med både mottaksdrift og bosetting av flyktninger, og vi har opparbeidet oss en unik kompetanse som vi synes det er veldig dårlig å skvise ut, sier Åkerøy.

– Hadde håpet vi skulle få fortsette

Til sammen forsvinner 20 mottak med 2100 plasser i Norge. Grunnen er nedgangen i antall asylsøkere. I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, legger hun til.

Midtgard sier hun har forståelse for situasjonen, men at de hadde håpet de skulle få holde på lenger.

– Vi har lang fartstid, god kompetanse og gode tilsynsrapporter. Vi hadde trodd vi skulle få være med lenger, men det er klart vi og ser utviklingen med at det ikke kommer like mange asylsøkere til Norge.

Nå har de tre måneder på å avvikle driften.

– Det vi skal fokusere på nå er å ta vare på beboerne våre, hjelpe de videre til nye boplasser, hjelpe våre samarbeidspartnere og avvikle driften, sier Midtgard.