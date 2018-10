Turen koster tusen kroner mer hvis du bestiller på feil nettside

Forbrukerrådet og Forbruker Europa gjennomførte i september en undersøkelse av fergepriser til og fra europeiske storbyer.

– Vi ble tipset av en forbruker som bor i Norge, men har foreldre i Nederland. Foreldrene fant én pris hos DFDS, mens han fant en annen. Han kontaktet oss for å finne ut om dette var lovlig, sier Ragnar Wiik, leder i Forbruker Europa, til NRK.

Konklusjonen er at ja – praksisen er lovlig, men at det kan være store penger å spare etter hvor på nettet du bestiller billettene:

Prisen på samme fergetur kan nemlig variere med over 40 prosent avhengig av hvilket språk det er på nettsiden du besøker.

Det verste eksempelet er at en tur for to voksne med bil med DFDS' danskebåt tur/retur Oslo-København koster 3253 kroner (342 euro) på selskapets nederlandske og tyske nettsider, og 2296 kroner på den norske nettsiden.

Altså kan man spare nær tusen kroner på å bestille på dfds.no i stedet for dfds.nl eller dfds.de.

– OVERRASKENDE OG TILFELDIG: – Praksisen fremstår overraskende og tilfeldig og bidrar ikke til reell konkurranse på pris, med mindre forbrukerne blir informert om mulighetene til å shoppe fra ulike stater og nettsider, sier Ragnar Wiik i Forbruker Europa. Foto: George Eustice / NRK

Valuta og ulike regler

På noen strekninger er billettene dyrere på de norske nettsidene. Forbruker Europa oppfordrer folk til å sjekke flere nettsider før de bestiller.

– Det kan være mye å spare ved å sjekke prisene for samme tur på flere språk, og bestille der det er billigst. Det er viktig å være flink forbruker, konstaterer Wiik.

Oslo-Kiel med Color Line og Göteborg-Kiel med Stena Line har også store prisforskjeller. Fergeselskapene forklarer prisforskjellene med valuta og ulike regler mellom landene.

– Valutaer svinger løpende, ofte med store endringer over kortere tid. Dette fører til betydelige forskjeller over lengre tid mellom ulike land. Det er forskjeller i avgifter og regler mellom de ulike landene, så det er ikke helt samme produkt, blant annet i forhold til reisegarantiordninger. Vi må derfor betrakte hvert land som et selvstendig marked, sier Gert Jakobsen i DFDS ifølge Forbruker Europas nettsider.

FORSKJELL OGSÅ PÅ HURTIGRUTEN: Prisforskjeller på nettsider med ulik landkode er et kjent fenomen. I september 2016 gjorde NRK denne sammenligningen av Hurtigrutens priser på hurtigruten.no og hurtigruten.us. Foto: Skjermdump hurtigruten.no/.us

Varsler flere undersøkelser

Forbruker Norge kaller prispraksisen overraskende, og synes den fremstår tilfeldig.

– Den bidrar ikke til reell konkurranse på pris, med mindre forbrukerne blir informert om mulighetene til å shoppe fra ulike stater og nettsider, sier Wiik.

NRK har tidligere fortalt at både Hurtigruten, SAS og Norwegian «prisdiskriminerer» forbrukerne etter hvor de bestiller.

– Den store utfordringen i flymarkedet er søkemotorene som annonserer med lave priser og sterk prisøkning gjennom bestillingsprosessen. Vi vurderer å gjøre flere slike undersøkelser fremover på andre transportmidler, sier Wiik til NRK.

Ikke ulovlig

Men så lenge alle forbrukere, uansett land, har tilgang til nettsidene, er ikke praksisen i strid med lovverket.

– I utgangspunktet er det ikke lov å ta forskjellige priser for samme produkt i de ulike EU-landene, såkalt geo-blokkering, men siden det her er mulig for en kunde i Tyskland eller Norge å bestille på en svensk side eller omvendt, er dette tillatt, sier Ragnar Wiik.