Tak losna og trefte bilar: – Vakna av at pipa mi var borte

Det var klokka 06:22 at politiet fekk melding om at eit tak hadde losna frå ein tomannsbustad i Fagrehaugvegen i Fjell kommune på Sotra.

– Eg vakna til at heile taket og pipa mi hadde forsvunne. Eg fekk litt sjokk, seier huseigar Kristoffer Snekkevik.

Då han la seg i sundag kveld hadde han den sterke vinden i tankane. Men det var ikkje før han vakna klokka 06 at han oppdaga at heile taket var borte.

BLÅSTE NED: Hustaket på det nyoppførte huset takla ikkje den sterke vinden. To bilar blei trefte av vrakrestane. Foto: Elise Angell / NRK

Taket trefte to parkerte bilar i nærleiken.

– Restar av taket ligg òg strødd utover skogen her, seier Snekkevik, som er i ferd med å rydda vekk takrestar frå eigedomen.

Fryktar at vrakrestane blåser vidare

Huset ligg på toppen av eit byggjefelt i Skålevik. TIl saman bur det fem personar i tomannsbustaden.

HUSEIGAR: Kristoffer Snekkevik vakna til at heile taket og pipa var borte. Foto: Elise Angell / NRK

Politiet frykta først at vrakrestane skulle blåsa vidare og gjera større øydeleggingar, men taket ligg no i skjul for vinden.

Klokka 7.50 seier operasjonsleiar Frode Kolltveit at politiet har gjort seg ferdig på staden. Både brannvesen og utbyggjarfirmaet er kopla inn.

Ingen andre personar i byggjefeltet blir evakuert. Tomannsbustaden er eit nyoppført bygg.

Vindproblem fleire stadar på Vestlandet

Det har vore svært sterk vind fleire stadar på Vestlandet natt til måndag.

Bømlabrua i Sunnhordland vart stengd då ein tilhengar blåste over ende og velta.

I Bergen har eit busskur blåst over ende i Birkelundsbakken, medan eit tre har blåst over linjene til Fløibanen, som fyller 100 år i dag.

