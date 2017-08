Svarer på Støres kraftutspill: – Dette tyder på desperasjon

Tonen mellom de to statsministerkandidatene er skjerpet, to uker før stortingsvalget. Med de siste tiders nedgang på meningsmålingene for Ap-leder Jonas Gahr Støre, går han nå til angrep på Erna Solberg (H) og hennes regjering.

– Jeg ser på førstesiden i Dagbladet i dag at jeg tar et nådeløst oppgjør med Erna. Det er den tabloide overskriften, men det er faktisk sant, sier Støre til de oppmøtte ved den røde arbeiderpartiboden på Grünerløkka lørdag.

Støre mener at arven fra Solbergs regjering er at hun lar Fremskrittspartiet gjøre Norge til et kaldere og hardere samfunn.

Listhaug-kommentar opprører

Bakgrunnen for utspillet er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sitt utspill denne uken. Hun mente at menneskerettigheter må settes til side for å bekjempe terrorisme.

– Det er personer som rett og slett ... deres egne liv betyr ikke noe for dem. De dreper seg selv og andre, og i møte med dette, mener jeg at vi må ta i bruk nye virkemidler, sa Listhaug.

At Støres utspill rettes mot Høyre og ikke Fremskrittspartiet direkte, forklarer Støre med at det er Solberg som, etter hans utsagn har «tatt inn et høyrepopulistisk parti i regjering».

– Jeg tar et oppgjør med Erna Solberg. Hun er sjefen i denne regjeringen, og dette er hennes minister, sier Støre.

– Hva burde Solberg gjøre?

– Hun kommer ut et par dager og sier at hun ikke ville uttalt seg slik (i Dagbladet, journ. anm.), og at det nå er valgkamp. Men når en statsråd, med den autoriteten det innebærer, snakker om andre mennesker på denne måten og etterlater inntrykk av at asylsøkere som har fått avslag er terrorister, så er ikke det bare dårlig i den saken. Det gjør noe med klimaet i vårt samfunn.

Solberg: Tyder på desperasjon

Etter Listhaugs utspill har helseminister Bent Høie sagt at det ikke er regjeringens politikk å bryte menneskerettighetene.

– Det burde vært en selvfølge, og statsministeren burde være først i rekken til å si at det er slik det er, sier Støre.

På Torgallmenningen i Bergen var fargen på den røde valgkampboden byttet ut med en blå. På hjemmebane resiterte statsminister Solberg Støres utspill om at de har gjort Norge kaldere. Det er en beskrivelse hun ikke mener har rot i virkeligheten.

– Jeg gjorde i går klart hva som er regjeringens politikk. At Arbeiderpartiet fortsetter å snakke om andre ting i stedet for det som betyr noe, tyder vel litt på desperasjon, sier hun.

– Det går dårlig på meningsmålingene, og da er det vel litt desperat det som foregår.