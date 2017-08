Høie uenig med Listhaug: – Norge skal respektere menneskerettighetene

Sylvi Listhaug sa torsdag at hun er villig til å utfordre menneskerettighetene for å terrorsikre norske borgere.

Innvandrings – og integreringsministeren vil sende asylsøkere som har fått avslag på sine søknader i lukkede mottak, noe Rødts Bjørnar Moxnes har sammenlignet med interneringen av andre folkegrupper under 2. verdenskrig.

Listhaugs ministerkollega Bent Høie avviser blant at at hans parti vil gå like drastisk til verks som Frp i kampen mot terror på norsk jord.

– Høyre sitt standpunkt når det gjelder menneskerettighetene er at de er noe Norge respektere. Når det gjelder spørsmålet om å utvide gruppen som skal inn i lukkede mottak, har Høyre og Frp ulike standpunkt, slår Høie fast overfor NRK.

AVVISER BLANKT: Frp-leder Siv Jensen (Frp) avviste blankt alle påstander om at hennes partifelle Sylvi Listhaug beskylder alle asylsøkere for å være potensielle terrorister. Du trenger javascript for å se video. AVVISER BLANKT: Frp-leder Siv Jensen (Frp) avviste blankt alle påstander om at hennes partifelle Sylvi Listhaug beskylder alle asylsøkere for å være potensielle terrorister.

– Frp tapte diskusjonen

Allerede torsdag kveld gikk Høyres klima – og miljøminister ut på Twitter og presiserte at Listhaugs utspill ikke er i tråd med den sittende regjeringens politikk. Høie, som håper på å fortsette regjeringssamarbeidet med Frp etter valget 11. september, sier det ikke er noe nytt at de to partiene har et ulikt syn på saken.

Listhaug ønsker også å åpne for å sette asylsøkere uten kartlagt identitet i lukkede mottak.

– Vi snakket om lukkede mottak som en del av diskusjonene om en ny regjeringsplattform i Nydalen. Der fikk ikke Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt standpunkt om å utvide gruppen som kan settes i lukkede mottak, sier Høie.

– At Fremskrittspartiet nå snakker om Fremskrittspartiets politikk i en valgkamp, det er ingen overraskelse, sier Høie, som ikke vil svare kategorisk på om Listhaugs utspill kan bli til blåblå regjeringspolitikk etter valget.

– Alle de fire samarbeidspartiene går til valg på sin politikk, så vil vi forhåpentligvis forhandle etter valget. Høyre går til valg på sin politikk, og Fremskrittspartiet på sin.

– PROGRAMLEDER!: Siv Jensen er finansminister i den borgerlige regjeringa med Høyre. I NRK-debatten ønsket hun ikke å svare som regjeringsmedlem, men som Frp-leder. Du trenger javascript for å se video. – PROGRAMLEDER!: Siv Jensen er finansminister i den borgerlige regjeringa med Høyre. I NRK-debatten ønsket hun ikke å svare som regjeringsmedlem, men som Frp-leder.

– Valgkamp

Frp-leder Siv Jensen presiserte i Politisk Kvarter fredag morgen at Listhaugs utspill er ment som valgkampretorikk. Konfrontert med Høyres linje, om at menneskerettighetene ikke kan settes til side, svarte Jensen følgende:

– Nå er vi i valgkamp, og nå snakker Sylvi Listhaug og jeg som hva Fremskrittspartiet vil gjøre de neste fire åra, svarte Siv Jensen, som nektet å svare på spørsmål som representant for regjeringen.

Stortingsrepresentant Nils Skutle rykket også ut på Twitter torsdag for å presisere Høyres standpunkt, nemlig at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) står likt med grunnloven.

Skutle påpeker at det derfor vil være en «tung prosess» å sette EMK til side, og viser til at det blant annet kreves to tredjedels flertall over åtte år for å endre grunnloven.

– Det er fordi Stortinget har ment at det må være konsensus over tid for å få endret disse spørsmålene. Så kan det hende det er saklige grunner til å gjennomføre det Frp ønsker, og det er for så vidt heller ikke et nytt standpunkt fra Frps side, sier Skutle til NRK.

Se hele debatten i Politisk kvarter om forslagene om å utfordre menneskerettighetslovene mellom Siv Jensen, Bjørnar Moxnes og Trond Giske. Du trenger javascript for å se video. Se hele debatten i Politisk kvarter om forslagene om å utfordre menneskerettighetslovene mellom Siv Jensen, Bjørnar Moxnes og Trond Giske.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.