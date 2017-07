Støre starter valgkampen i Bergen: – Det er her mest står på spill

Med grillfest på Møhlenpris i Bergen starter Jonas Gahr Støre valgkampen søndag. Støre indikerer med det at Vestlandet blir en nøkkelregion i stortingsvalget til høsten.

– Vi skal gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Og mest står på spill langs kysten av Vestlandet og Sørlandet, hvor ledigheten har vært høy og fortsatt er høy noen steder. Kort oppsummert: Lykkes Vestlandet, lykkes Norge.

Hordaland blir, sammen med Rogaland og Møre og Romsdal, nøkkelfylker under valget i september. Det mener NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

– Det er nærliggende å tro. Strategisk er det viktige fylker å vinne.

Optimistisk

Jens Stoltenberg valgte å starte valgkampen til Arbeiderpartiet i Bergen i 2013, da i valgkretsen der flest stemte Arbeiderpartiet. Det året mistet de makten. Fem av de seks fylkene hvor Arbeiderpartiet fikk lavest oppslutning var vestlandsfylker.

– Jeg tror vi må trekke lærdommer av at vi kanskje ikke har vært nok til stede for de utfordringene Vestlandet slet med, sa Støre til NRK i juni.

OPTIMISTISK: – Vi mener å ha svarene på det Vestlanet har opplevd disse fire årene, sa Jonas Gahr Støre fra talerstolen i Bergen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Etter å ha utpekt arbeidsliv som sin kjernesak og lovet en politikk tydeligere fundamentert i de sterke havmiljøene langs kysten, er det en optimistisk partileder som tar fatt på de 50 dagene frem mot valget.

– Vi gjorde det godt langs hele kyststripa i 2015. Jeg tror vi har mandatsjanser hele veien fra Trøndelag til Agder-fylkene, sier Støre til NRK.

– Absurde påstander

Fra talerstolen i Bergen hamret også Støre løs mot den sittende regjeringen, slik også Stoltenberg gjorde da han advarte mot en blåblå regjering i 2013.

Arbeiderpartiet spådde industridød, økt rente og avisdød før Høyre og Frp dannet regjering.

– Gjennom forrige valgkamp måtte vi forsvare oss mot helt absurde påstander om at det skulle bli skoledød, industridød og matmangel. Når fasiten nå foreligger ser vi at det var feilslått, sier stortingsrepresentant for Høyre, Peter Christian Frølich.

SKEPTISK: Peter Christian Frølich (H) mener Arbeiderpartiet forsøkte å skremme velgerne fra Høyre og Frp i forrige valgkamp. Foto: Hordaland Høyre

Han mener Arbeiderpartiet brukte skremselstaktikk mot velgerne.

– Mitt håp er flere konkrete løfter og mindre skremselsretorikk i år. Det fungerer generelt dårlig å skremme velgerne, og jeg tror Arbeiderpartiet vil bli avslørt dersom de prøver på noe lignende igjen.

– Engasjement og entusiasme

Støre vil ikke gå med at på Arbeiderpartiet gikk for hardt ut med «skremselspropaganda» i 2013.

– Det kan vi godt teste opp mot det som har vært virkeligheten. Jeg har vært partileder siden 2014. Jeg har vært fokusert på 2017, og vil helst snakke om de årene som ligger foran oss.

– Vil du som Ap-leder foran dette valget i like stor grad advare mot fire nye år med borgerlig regjering?

– Jeg er mest opptatt av å snakke om vår politikk og våre planer og ambisjoner for Norge. Så skal vi selvsagt kritisere den sittende regjeringen, det er opposisjons rolle, men jeg vil heller vinne et valg på engasjement og entusiasme om nye løsninger.

FRIR TIL VELGERNE: Jonas Gahr Støre tok flere «selfies» under valgkampåpningen i Bergen søndag. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Støre lover også en mer stratetisk næringspolitikk.

– Dagens regjering har ført en næringspolitikk jeg opplever som for passiv og for nøytral. Jeg tror vi må være villige til å satse mer strategisk mot sterke havmiljøer, som havbruk, marine og maritime næringer, for å lykkes. Mange av svarene finnes på Vestlandet.